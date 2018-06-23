NBA》詹皇3周內做決定 不受球星動向影響

2018年06月23日 14:47 中時電子報 黃及人

向來很敢放話的《ESPN》資深球評史蒂芬史密斯，23日再爆猛料，他相信騎士「小皇帝」詹姆斯將在7月的前兩個禮拜內，也就是在未來3周期間，做出自己的最終決定，而且這個決定不會受到其他頂級球星的動向所影響！

「我認為詹姆斯會在7月自由市場開放後兩周內做出決定，」史蒂芬史密斯表示，「根據我得到的消息，無論他做出怎樣決定，都不會取決於其他球星的動向，尤其是最近被謠傳可能跟他成為隊友的里歐納德與保羅喬治等人。」

如此一來，詹姆斯的想法就很明顯了，他打算在7月自由市場開放後，先行觀察騎士與其他球隊的補強狀態，再來慢慢考慮自己去留，只是無論他最後決定為何，整個NBA勢力版圖絕對因此產生改變，就算他續留騎士也一樣。

只是關於詹姆斯的謠言從沒停過，23日傳出最新版本，竟是詹皇非常樂意前往費城加盟七六人，只可惜目前過不了他的家人那關，因為詹皇的小孩都希望可以繼續待在洛杉磯或克里夫蘭念書，所以詹皇處於左右為難的困境。

這項傳言並非空穴來風，七六人特地在今年選秀會上，換來原本屬於熱火的2021年首輪選秀權，七六人總教練布雷特布朗也提前透露，自己會在自由市場一開放，就前往洛杉磯挖角某位球星，最可能人選當然就是詹姆斯。

(中時電子報)