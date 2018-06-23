檳榔攤薪資表曝光 網：難怪都看不到檳榔西施

圖為檳榔攤員工正在包檳榔準備販售。（本報系資料照/王錦河攝）

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中時電子報

行政院賴清德院長日前表示，去年勞工每月平均薪資4萬9989元（加計年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等非經常性薪資）。不過，今(23)日有離職檳榔攤員工在爆料公社發文，曝光工作薪資表，月休3天、薪資22K，引發網友嘆辛酸、難怪都看不到檳榔西施。

曾在南部檳榔攤任職1年的網友貼出薪資表，月休3天，薪資22K。(圖/爆料公社)

一名曾在高雄檳榔攤任職1年的網友貼出薪資表，工作內容分3班制，早班白天8點到下午4點，薪資22K；中班下午4點到午夜12點，薪資23K；晚班午夜12點到隔日8點，薪資25K，包檳榔數需達1,000粒，另達1,300粒可多加2千元，月休日3天，可休可不休，未休以單日薪資計算。

檳榔攤薪資表曝光，引發網友討論，「辛酸」、「這薪水也太少了」、「移工的待遇還比這個好」、「這薪水...難怪我都看不到檳榔西施了...」，另還有網友說，「這當慣老闆的基本招。不做後面還一堆人」、「 我也曾做這個，真的很辛苦，薪水少，又做的要死，身體都垮了！」

此外，先前有網友在PTT發問，「檳榔西施都去哪了？這個產業沒落了嗎？」意外釣出當年曾跟這產業有關聯的網友回覆，「現在可以賺錢的方式太多，網紅、直播主對著手機聊天、唱歌，1個月就有15萬收入，誰還要當西施啊？」讓網友不禁感嘆「又是一個被科技幹掉的產業」。

(中時電子報)

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