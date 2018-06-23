拔管後 管中閔首次赴陸學術交流

2018年06月23日 15:01 旺報 簡立欣

台大校長當選人管中閔23日赴陸參加24日在東北財經大學舉行的計量經濟研討會，並預定24日下午發表學術演說。這是自今年1月台大校長遴選會選出管中閔為新任台大校長、政治力卡管到拔管長達150多天後，管中閔首次接受大陸大學的學術邀請。拔管案涉及學術自由與兩岸學術交流，在大陸與東亞地區的學術圈激起廣大議論，預料管中閔此行在大陸與國際媒體將倍受矚目。

管中閔助理表示，從學術自由的內涵來看，學術活動的目的是「為學術而學術」（for the knowledge itself），無關政治、經濟與俗世的任何運作；管中閔身為學者、參與世界任何學術活動，只依循此純粹學術性目的。

對管中閔有無考量此行將面臨台灣統治者的動員攻擊，管中閔助理表示，過去半年來當權者政治力全面介入校園，對兩岸學術交流大搞麥卡錫主義，台灣的學術圈與大學內部的寒蟬效應已無所不在；「如果管中閔還懼此一步，只讓統治者更無所忌憚、台灣學術自由全面空骸化。」

管中閔助理指出，管中閔參與台大校長遴選之際，已建議台灣高教「應積極以國際化回應國際化」，以應付亞洲高教市場崛起，對台大未來4年發展策略，管中閔更提出具體的「亞洲旗艦計畫」。台灣競逐亞洲高教市場，對兩岸學術交流必須有積極策略，不能因政治箝制而坐以待斃。

「東北計量經濟研討會」是由華盛頓大學西雅圖分校范延琴教授、加州大學河濱分校Aman ULLAH教授、新加坡管理大學余俊教授、東北財經大學王維國教授聯合發起主辦，旨在邀請世界著名計量經濟學家，探討計量經濟學前沿問題，與東北財經大學師生交流。第四屆東北經濟計量研討會將於6月24、25日在東北財經大學舉辦。

(旺報 )