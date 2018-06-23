準新人注意！W婚禮午茶派對體驗日 享受「一站式」婚顧

準新人注意！來W婚禮午茶派對體驗日，享受專屬「一站式」婚顧體驗

友善列印
中時
高檔料理「黑松露起士醬焗烤龍蝦」，濃郁大海鮮味繚繞口中。（圖片提供／台北W飯店）
台北W飯店「風尚廳」空間寬敞舒適，吸引新人搶先預訂。（圖片提供／台北W飯店）

夢幻婚禮是每個女孩蛻變成為女人必經之路，台北W飯店與多間知名品牌合作，24日聯手打造「W婚禮午茶派對體驗日」，以美味英式午茶及婚顧諮詢，刻畫新人夢想婚禮藍圖。

美味餐食在婚禮中有畫龍點睛之效，台北W飯店全新「東西相遇2018」套餐，由行政主廚馬喬許 （Joshua Marshall）和行政副主廚許政堂領軍，精選宜蘭櫻桃鴨、美國牛小排、鮮活龍蝦入饌，巧妙結合中西方餐點精髓創作奢華美饌，套餐售價每位3280元+10%（每桌10位）。

此次W婚禮午茶派對體驗日找來TWININGS唐寧茶、文華苑頂級花藝、But. we love butter風格設計喜餅、I-primo鑽石婚戒、西敏婚紗手工禮服、O’balloon夢幻氣球、YES先生專業錄影團隊、The Stage美式婚禮婚紗攝影團隊、 dC wedding完美的婚禮主持規劃以及Team Art 群藝宴會聲光訂製等。

現場更舉辦3場迷你講座，包括「Twinings唐寧茶: 婚禮茶知識講座」、「dC wedding 創辦人Claire x 資深婚尚策劃Kira: 婚禮初心與品味提案」、「I-primo: 幸福軌跡-如何挑選婚戒與鑽石」，由專家分享準備婚禮小撇步與邁入婚姻之心境調適。

(中時 )

大啖「米其林級」麵包 享「集點… 拿帝寶比文大宿舍租金？孫大千提…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。