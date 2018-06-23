準新人注意！W婚禮午茶派對體驗日 享受「一站式」婚顧

2018年06月23日 15:13 中時 徐力剛

高檔料理「黑松露起士醬焗烤龍蝦」，濃郁大海鮮味繚繞口中。（圖片提供／台北W飯店）

台北W飯店「風尚廳」空間寬敞舒適，吸引新人搶先預訂。（圖片提供／台北W飯店）

夢幻婚禮是每個女孩蛻變成為女人必經之路，台北W飯店與多間知名品牌合作，24日聯手打造「W婚禮午茶派對體驗日」，以美味英式午茶及婚顧諮詢，刻畫新人夢想婚禮藍圖。

美味餐食在婚禮中有畫龍點睛之效，台北W飯店全新「東西相遇2018」套餐，由行政主廚馬喬許 （Joshua Marshall）和行政副主廚許政堂領軍，精選宜蘭櫻桃鴨、美國牛小排、鮮活龍蝦入饌，巧妙結合中西方餐點精髓創作奢華美饌，套餐售價每位3280元+10%（每桌10位）。

此次W婚禮午茶派對體驗日找來TWININGS唐寧茶、文華苑頂級花藝、But. we love butter風格設計喜餅、I-primo鑽石婚戒、西敏婚紗手工禮服、O’balloon夢幻氣球、YES先生專業錄影團隊、The Stage美式婚禮婚紗攝影團隊、 dC wedding完美的婚禮主持規劃以及Team Art 群藝宴會聲光訂製等。

現場更舉辦3場迷你講座，包括「Twinings唐寧茶: 婚禮茶知識講座」、「dC wedding 創辦人Claire x 資深婚尚策劃Kira: 婚禮初心與品味提案」、「I-primo: 幸福軌跡-如何挑選婚戒與鑽石」，由專家分享準備婚禮小撇步與邁入婚姻之心境調適。

(中時 )