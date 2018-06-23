日本有意派專家赴北韓協助無核化

2018年06月23日 16:17 旺報 張國威

共同社22日報導，日本政府已向美國表示為實現北韓的無核化，有意向北韓派遣日本的核專家，並利用正在開展反應堆報廢作業的日本原子能發電公司東海核電站（茨城縣）的經驗，考慮若今後的美朝磋商就拆除北韓寧邊的反應堆（5000千瓦）達成協議，從側面提供支持無核化。

據報導，多名日本政府相關人員透露了這一消息。此舉在對無核化進程展現積極貢獻態度加以推進的同時，還意在避免於北韓問題上陷於孤立。

日本政府認為，為切實實現北韓的「完全且可驗證、不可逆的無核化（CVID）」，日本有必要基於日美合作加強參與。然而即使美朝磋商中北韓同意拆除石墨反應堆，實際派遣人員需要日本國內的調整以及北韓的同意。

據日本政府相關人士稱，鑒於12日在新加坡舉行的美朝領袖會談，日美兩國政府在東京舉行了高官磋商。日方闡明了想法，除了國際原子能機構（IAEA）啟動對朝核查時的初期費用外，還考慮對無核化作業本身也給予積極合作。

圍繞北韓的無核化，除最重要的廢除核武器以外，生產核武器原料鈈的石墨反應堆的凍結、拆除也成為焦點。據稱北韓從石墨反應堆的乏燃料中提取鈈，至少用在了2006年和2009年的核試驗中。

日本政府的設想是，由參與1998年結束運轉的東海核電站反應堆報廢作業的專家和研究人員參加可能由美國主導的石墨反應堆拆除作業。

(旺報 )