陳學聖：一生只幫受委屈的弱勢講話

2018年06月23日 16:11 中時 蔡依珍

退伍少校感嘆陳學聖喊當選只是在同溫層取暖。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市長參選人陳學聖23日呼籲大家用選票讓蔡政府知道錯了。（蔡依珍攝）

國民黨桃園市長參選人陳學聖23日參加桃園市陸軍官校校友會成立大會，慷慨激昂拜託在場退伍軍官支持，卻遭退伍少校嗆：「喊當選只是在同溫層取暖，你拿什麼跟鄭文燦比？」感慨國民黨連吹牛都不會，要求陳應該提高勞工薪資、再來談恢復軍公教待遇，陳當場允諾所有的福利政策只增不減，並努力全面提高軍公教勞的待遇。

桃園市陸軍官校校友會23日召開大會凝聚向心力，「八百壯士」副指揮官兼發言人、退役中將吳斯懷也到場呼籲所有退伍袍澤和眷屬不要慌張，將展開後續釋憲、訴願程序幫助大家。

陳學聖也以「正藍軍」的身分受邀出席，感慨當年立志報國的青年，在奉獻一生給國家後，卻被用「價格」否定當年投筆從戎的愛國精神，他也點名桃園市議員王浩宇和臉書社團「我是中壢人」不斷汙名化他，屢屢要他守住占少數的軍公教的票，甚至嗆他「連立委都會落選還想選市長」，陳學聖正色道：「我從來沒有在乎過選票是哪個族群比較多，我這一生我只幫受委屈、受冤屈的弱勢講話！」

陳學聖說，國民黨在立院居於弱勢，不斷看到蔡英文以粗暴的政策，像坦克車般輾過無助的大眾，呼籲在場退伍將官當他的分身，向學長學弟、左鄰右舍傳遞：「支持鄭文燦就是支持蔡英文」，強調鄭文燦是民進黨所有縣市首長中，民調聲勢最高最穩的，唯有拉下他，才能讓小英和鄭文燦知道自己錯了。

慷慨激昂的發言卻遭退伍少校認為只有點出問題、沒有解決方法，甚至嗆：「高喊當選只是在同溫層取暖！」強調民進黨成功挑撥是非、製造勞工跟軍公教對立，直讚鄭文燦撒錢「厲害」，像他孫女讀私校就補助1.5萬，連他媳婦都因這樣向著鄭，直言桃園是工業大城，唯有照顧勞工才能獲勝，感嘆民進黨會說空話、開空頭支票，但國民黨連吹牛都不會，要求陳：「賣屁股也要照顧桃園市民！」

陳學聖允諾鄭的社會福利不會減少只會增加，且國民黨重新執政成立中華民國主權基金在海外投資，只要投資報酬率有4％以上，所有軍公教勞都不用增加保費、現有待遇都不會變，7％更可以加倍獲益，強調國民黨按部就班、穩定走向執政，第一步從各位核心鐵桿部隊拜託起，懇請支持，獲得滿堂喝采。

(中時 )