才買電視就大降價 好市多這服務讓她老公喊讚

有消費者分享，在好市多買一台4k電視，過半個月發現買貴了，店方直接退差價。（圖擷取自「Costco好市多 商品經驗老實說」）

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中時電子報
/綜合報導

好市多退貨阿莎力，沒想到服務態度也超棒的，東西買貴了直接退差價！有消費者分享，在好市多買一台4k電視，過半個月發現買貴了，詢問好市多櫃檯是否可退貨，出乎意外，服務人員態度超好，直接退費NT$4,800。原PO說，老公大讚Costco，以後買東西為它為優先。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發言，提到在好市多買貴退差價的過程。4月9日買了一台60吋的infocus 4k電視，花了NT$23,699元，當時曾特別詢問會不會再降價，得到不會的答覆後，當下就埋單。然而，本月16日卻看到下降到NT$18,899，一口氣差了NT$4,800，當場讓原PO很傻眼。

為免被當作奧客，她有禮貌地詢問櫃台，沒想到服務人員態度超好，還拎著她去退貨櫃檯處理，另一小姐也很和善，讓她順利退錢。原PO說，老公大讚以後買東西以Costco為優先，而她也認為，Costco會員付年費該珍惜權益，而尊重與自重能互相才是王道。

網友以為原PO是抱怨文，結果竟然是棒棒文！有人深有同感，好市多差價退費的服務很不錯，「買過一台相機—年後壊了，請好市多幫我送维修，结果廠商零件停產了，好市多直接換台同階新型號，從此我心甘情願年年繳年費。」另有位網友也說，「約3年前買了一台手提CD音響、壞了就去電客服能否維修？客服回說將商品帶回服務台處理、結果已找無廠商、然後直接退費、當下真的是給好市多100個讚」。

(中時電子報)

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