亞太創意技術學院末代畢典 畢業生交織離情與感傷

2018年06月23日 16:33 中時 陳慶居

代理校長孔祥慧主持撥穗禮，象徵畢業生學有所成。（陳慶居攝）

近700名畢業生參加畢業典禮，交織離情與感傷。（陳慶居攝）

研究所畢業生與師長合影留念。（陳慶居攝）

校方在官網發布董事會聲明及安置學生作業要點。（陳慶居攝）

苗栗縣頭份市亞太創意技術學院23日下午舉行畢業典禮，但600多名畢業生心情卻夾雜離情與感傷，因為董事會已作出停辦決議並送教育部核備，理論上他們成了亞太的末代畢業生，不過有畢業生仍樂觀以對，至少努力拿到期待的學歷了。

亞太創意技術學院原於1988年成立時名為親民工專，2004年改制為技術學院，2010年8月改現名，近幾年來因經營權易主，外界形容處於風雨飄搖狀態。董事會已於6月7日決議停辦，預定月底前將停辦計畫送到教育部。

對於在校的261名學生，教育部和學校也居間協調育達及中國兩所科大，協助轉學安置，學業不致中斷。教師部分，年資滿20年以上者可申請自動退休，20年以下者則資遣。

包括日間四技、進修專校、進修學院及研究所的畢業生有678人，他們23日下午1時30分出席畢業典禮，校長孔祥慧主持撥穗儀式象徵畢業生學有所成，並如常頒發縣長獎、議長獎等獎項。孔祥慧也勉勵畢業生發揮所學，為社會國家盡一己之力。

儘管成為亞太最後一屆畢業生，但他們仍平常心看待，邀集三五好友或找師長合影留念。兒童與家庭系的黃姓畢業生說，有聽說學校的狀況，未來或許就沒有母校了，但她覺得沒有什麼關係，至少有了學位和專長，反而是還沒畢業的學弟妹比較可憐。

(中時 )