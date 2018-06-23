線西獨木舟嘉年華熱鬧滾滾 魏明谷：風頭水尾將變身電頭水尾

2018年06月23日 16:33 中時 謝瓊雲

線西鄉公所的獨木舟嘉年華體驗活動進入第三年，上午活動熱鬧登場，供民眾免費體驗。（謝瓊雲攝）

彰化縣長魏明谷致詞時表示，線西鄉位在全彰化縣的西北角，「風頭水尾」的先天優勢，豐沛的海上風能轉為電能，電廠的回饋金將可挹注投入線西在地的建設，翻轉線西鄉的發展。（謝瓊雲攝）

2018線西鄉獨木舟嘉年華23日上午在彰濱工業區線西區慶彰路、慶安路口北側及慶安水道熱烈展開，線西鄉長黃浚豪、彰化縣長魏明谷都出席活動。魏明谷致詞時指，線西擁自然優勢，未來投入風電發展獲得電廠回饋金投入在地建設，將從「風頭水尾」翻轉成「電頭水尾」。

魏明谷表示，慶安水道是彰化縣最適合舉辦水上活動的地方，獨木舟運動在國內仍很稀少，線西鄉連年舉辦體驗運動，串聯結合在地觀光工廠、風力發電海岸景色等，提升線西知名度與能見度，對觀光推動有極大助益。

他並說，風力發電電價已降到每度2.5元，未來價格會越來越便宜，位在最西北角的線西鄉，發揮先天優勢，把海上風能轉變為電能，傳輸回岸上電廠，電廠提供的回饋金，將可用來投入建設、翻轉線西鄉發展。

黃浚豪表示，非常感謝工業區在地企業龍興塑膠公司董事長曾錦桹捐贈十多艘單人、雙人獨木舟，讓嘉年華年年盛大舉辦，公所積極舉活動來推廣線西鄉，如農特產品、生態旅遊等特色，提升觀光效益，敬邀各地鄉親民眾在暑假期間到線西來玩。

獨木舟嘉年華體驗活動進入第三年，供民眾免費體驗，除全程提供救生衣、還有救生員騎在水上摩托車在旁待命，確保體驗活動好玩又安全，每次可進入水道體驗20分鐘，不只親子檔下水划舟，連阿公阿嬤級的長青族也都排隊躍躍欲試，興奮樂開懷。

(中時 )