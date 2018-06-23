黃鐙輝與馬丁攜帥兒走出戶外、吃喝玩樂！

2018年06月23日 16:38 中時 蕭雅玲

馬丁帶著兒子安東在大溪橋上錄影。（圖片提供：中天）

黃鐙輝兒子黃上好在錄影現場照顧馬丁兒子小安東。（圖片提供：中天）

黃鐙輝帶兒子黃尚好一起上親子實境節目《跟著寶貝一起玩》出外景錄製第一集，6歲的黃上好在家排行老二，在家總是喜歡扮演哥哥角色，日前在錄影現場扮起大哥哥的角色，照顧起馬丁4歲兒子東安東。

而生性害羞的安東，遇到活力十足的黃上好，雖然「開機較慢」，但跟爸爸在進行迷宮闖關遊戲時，小安東完全「不想輸」的性格大爆發，不但一邊跑一邊哭，還一心想要求勝，最後馬丁只好發揮「爸爸力」急起直追，終於讓父子倆率先奪旗搶下一城，這才讓安東破涕為笑。

感情超好的黃鐙輝與黃上好父子則是超級ENJOY各項遊戲，兩人還不時搞笑地鬥嘴互嗆，黃鐙輝表示平常都會用誘導的方式來教導孩子，也會鼓勵黃上好比賽時無論輸贏，都要展現運動家的精神。一行人在大溪老街體驗手做花生糖時，黃上好認真專注的在製作手上的花生糖，一旁的老爸則是不時凸槌、搗亂，讓老闆忍不住大虧。

黃上好平常就是「手遊小光人」，這回「青出於藍勝於藍，比起爸爸簡直毫不遜色！」平常忙於工作的黃鐙輝透露，這次錄影是他們父子倆單獨相處最久的一天，能這樣陪伴孩子覺得相當值得。而一整天錄影下來，馬丁的老婆就因為怕爸爸「一打一」會手忙腳亂、出差錯，全程陪同錄影、緊盯父子倆。馬丁則表示，是媽媽太緊張了，夫妻倆「一台一瑞」的教育方式大不相同，馬丁老婆忍不住在一旁爆料，他曾經收到馬丁寄來的E-mail，內容居然寫著「一個孤獨的環境才會造就一個有創造力的小孩」，而這封信的出發點竟然是指責她太愛買玩具給小孩了，讓她驚訝之餘更是哭笑不得，看來夫妻倆的教育理念還有待磨合。

(中時 )