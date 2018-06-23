縣府23日於埔里國小舉辦網路安全宣導及家庭日活動

2018年06月23日 16:44 中時 楊樹煌

▲南投縣網路安全宣導及家庭日活動，合歡同濟會等在現場設攤義賣。（楊樹煌攝）

▲南投縣網路安全宣導及家庭日活動吸引親子熱烈參與。（楊樹煌攝）

▲南投縣網路安全宣導及家庭日活動，埔里警分局特在場進行防犯罪宣導。（楊樹煌攝）

南投縣政府為強化兒少安全上網概念，辨識網路不當訊息，今23日結合社團法人台灣社會工作實務發展協會、埔里警分局及埔里鎮合歡同濟會等各社團、社福單位，在埔里國小操場舉辦「親子共玩不迷網．107年南投縣網路安全宣導及家庭日活動」，吸引家長和小孩親子熱烈參與，場面熱鬧。

活動中除邀請埔里國小學生進行社團表揚、兒童才藝表演，並有親子趣味競賽及闖關遊戲嘉年華等，合歡、慈心國際同濟、陳綢、博幼社福基金會、台灣兒童發展早療協會、兒童聯盟文教基金會等並在現場安排有「社福攤」及「義賣攤」等社福宣導及義賣品攤位，更添整場活動的趣味性。

埔里警分局也在現場設有「拉K一時 反布一世」等的防範犯罪宣導攤位，教導民眾及孩童如何辨識無奇不有的各種毒品茶、咖啡、飲料等，還有如何防範各式的詐騙集團詐騙手法；埔里國小校長鐘森雄、家長會長詹文平、縣議員廖志城及民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠也相偕在會場各攤位巡視，並與民眾互動熱絡。

縣府社會及勞動處表示，南投好山好水好風景、是台灣觀光大縣，縣府除致力發展觀光產業，對推展兒童及少年福利也不遺餘力，現今家長因工作繁忙，與子女間互動頻率、時間也隨之漸少，常為生計，少將心思花費在與子女的互動上，並疏忽孩子使用網路狀況，造成親子溝通衝突、親子互動疏離等問題。

因而有不肖份子透過網絡、手機交友軟體或社群網站，誘騙無知兒童及少年拍攝、傳送不雅照片，並藉此操控兒少從事犯罪行為等新聞時有所聞，希望透過參與活動，增加家庭良性互動經驗，把愛傳遞出去，創造『愛與守護』的價值。

(中時 )