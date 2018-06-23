2018年06月23日 17:11 中時 盧金足

楊志堅（右）手裡拿著近30年前，林宗明送給他的變形戰鬥車，有如兩人相見愛的信物。（盧金足攝）

楊志堅近30年來都很寶貝這台由認養人林宗明送給他的變形戰鬥車。（盧金足攝）

當年家扶相見歡拍的照片已泛黃，但感情依舊鮮明，林宗明（中）與兒子林東瑜（左）、受助孩子楊志堅，笑稱自己又多了一名兒子。（盧金足攝）

林宗明（右）站在台上端詳38年前認養的小朋友，已長大成人，內心激動不已。（盧金足攝）

有洋蔥！找到38年前家扶認養人 當年3歲受助童淚謝

「林叔叔，感謝您！」41歲的楊志堅22日下午在台灣家扶基金會舉辦的「2018年全國扶幼感謝暨表揚大會」，希望能完成他的尋人任務，當他站上台拿出泛黃家扶相見歡活動的照片，手裡緊抱30多年歷史的變形戰鬥車玩具，希望與從他3歲就認養到18歲的林宗明見面，當林宗站上台時兩人緊緊擁抱，愛淚交織動人心，連出席活動的總統府秘書長陳菊都感動的紅了眼眶。

林宗明是1977年第一批台灣家扶基金會認養人之一，愛心之路已經走了40年，意識到自己70多歲年紀漸大，所以要交給兒子林東瑜接棒，讓愛與善一代傳一代。

今天專程從台北南下台中市，林宗明在接受表揚前看到螢幕出現他年輕時的照片，當時還一頭霧水，怎會有這些當年與認養童去水庫玩的照片？隨後看到一位挺拔的年輕人現身，喊他一聲「林叔叔！」30多年前的小朋友楊志堅，一轉眼已經長大成人。

楊志堅緊擁林宗明表示，他1歲時父親過世，母親改嫁，自己由爺爺照顧長大，因家境清寒，轉介獲台灣家扶幫助，林宗明就從他3歲時一直認養到18歲，自己獨立後也為生活奔波，想尋找「林叔叔」的心一直掛著。

向家扶表達尋人心願，剛好家扶舉辦「2018年全國扶幼感謝暨表揚大會」，他帶著很小從台南來台中，心裡很緊張，認養過程見過兩三次面，讀國小時，林宗明還送他一輛變形戰鬥車，現在看起只是一台塑膠模型車，這是當年是他的寶貝，歷經30年變化，一台車一直跟在身邊。

楊志堅說，他現在成家立業，在建設公司擔任採購，有一名7歲女兒，了解撫養小孩的辛苦，「林叔叔就像我的親人！」還特別買了營養品送給林宗明。

「你認的出他是楊志堅？」林宗明淚中帶笑說，認不出來，但多看幾眼，可以看出來他的輪廓，而當年跟著父親去與認養童楊志堅想見歡的兒子林東瑜，現在也跟著父親認養家扶孩子，三人一起回味當年的照片，猶如失散家人重新見面。

楊志堅說，成長期間有貴人扶助，但現在除了認養小朋友，也希望能像林宗明一樣，從小認養小朋友直到能自立，回饋社會，也傳承林宗明的愛心。

(中時 )