柯文哲拚了！貸款2000萬打北市長選戰

2018年06月23日 17:08 中時 張潼

民進黨台北市長參選人姚文智今晚將辦大型造勢晚會，國民黨參選人丁守中今天也宣布要請立委蔣萬安擔任競選團隊副主委。面對對手來勢洶洶，挑戰連任的柯文哲也拚了，剛剛在臉書宣布，已經將自家房子拿去貸款2000萬，作為選舉經費。

以下為柯文哲臉書全文：

這禮拜，在佩琪的同意下，我已經以她名下的房子向銀行貸款兩千萬，做為今年的選舉經費。

回顧2014年，那場選舉是改變台灣政治文化的轉捩點。那次，我們不插旗、沒有宣傳車、不買業配、不打負面選戰，甚至提前停止募款。我常說，如果有選擇，我們要選擇進步的方向前進。所以今年，我們還是要把年底的選舉，當作改變台灣政治文化的社會運動。

堅持做對的事，就是進步價值。

兩千萬的貸款，會用於人事和雜支，至於文宣與活動，則用群眾募資的方式，事先公布計畫和預算，讓贊助者知道他捐的錢用到哪裡去。「自己的活動自己支持，自己的文宣自己印」，我們的價值、理念就靠大家幫忙宣傳，一起凝聚共同的信念，決定台灣的未來。

感謝我太太最後還是支持我，拿房子去貸款，這筆錢，未來再由一票三十元的選舉補助款來還。

我認為，選舉不應該只是請客吃飯與搖旗吶喊，更要以行動實踐我們的價值與信念，現在開始，我要邀請各位一起為這場選舉注入新的文化，讓台灣有光明的未來。

這四年下來，市政越來越推動順利，都靠市府同仁的努力打拼，與市民朋友的強力監督，謝謝大家的支持，我會繼續每天早起搭公車，七點半準時上工，堅持理念，為台灣的前途奮鬥。

堅持做對的事，讓台灣繼續前進。

Keep it real，

Keep it possible！

(中時 )