《只有大海知道》票房發威 導演攜4歲兒跑QA

崔永徽（右）帶著兒子參加映後座談。（海鵬提供）

友善列印
中時

電影《只有大海知道》上映首周創下350萬票房佳績，許多包場、映後QA邀請如雪片般飛來，讓導演崔永徽每天都馬不停蹄、直奔個戲院與觀眾見面。特別的是，她原訂要與家人一起度過這個周末，卻沒想到因電影大賣、行程瞬間被塞爆。為了兼顧電影與家人，他決定帶著4歲的兒子一起與觀眾見面。

母子倆今天（23日）趕搭一早的高鐵，中午前先至新竹舉辦座談，接著又南下到高雄準備映前開場，一結束還得趕回台南主持映後分享，直到晚上八、九點才能回台北休息。雖然路途舟車勞頓，但途中母子倆相互陪伴、感情增溫，彷彿片中的動人親情真實上演，更達成了一天跑遍台灣南北的驚人記錄。

《只有大海知道》劇情講述一名蘭嶼男孩為與在台灣工作的父親見面，決定投身傳統舞蹈來台演出，給父親驚喜的故事。電影以一位思念父親的男孩故事展開，不僅帶出達悟族文化與現今的融合及衝擊，更側寫了日趨嚴重的隔代教養問題。有趣的是，其實早在拍攝初期，崔永徽就因為要與蘭嶼人建立交情，而時常「拋夫棄子」頻跑蘭嶼舉辦活動，更將自己所有的愛都奉獻給當地孩子們，讓她常常自嘲片中小孩思念父母的情節，反而都在她拍攝期間發生在自己家庭裡，因此即便電影大賣、行程滿檔，她還是努力在電影與家庭間找到平衡點，讓人相當感動。這部描述動人親情的電影現正熱映中。

(中時 )

黃鐙輝與馬丁攜帥兒走出戶外、吃… 蕭敬騰金曲星光打頭陣 深V秀排骨…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。