《只有大海知道》票房發威 導演攜4歲兒跑QA

2018年06月23日 16:49 中時 潘鈺楨

電影《只有大海知道》上映首周創下350萬票房佳績，許多包場、映後QA邀請如雪片般飛來，讓導演崔永徽每天都馬不停蹄、直奔個戲院與觀眾見面。特別的是，她原訂要與家人一起度過這個周末，卻沒想到因電影大賣、行程瞬間被塞爆。為了兼顧電影與家人，他決定帶著4歲的兒子一起與觀眾見面。

母子倆今天（23日）趕搭一早的高鐵，中午前先至新竹舉辦座談，接著又南下到高雄準備映前開場，一結束還得趕回台南主持映後分享，直到晚上八、九點才能回台北休息。雖然路途舟車勞頓，但途中母子倆相互陪伴、感情增溫，彷彿片中的動人親情真實上演，更達成了一天跑遍台灣南北的驚人記錄。

《只有大海知道》劇情講述一名蘭嶼男孩為與在台灣工作的父親見面，決定投身傳統舞蹈來台演出，給父親驚喜的故事。電影以一位思念父親的男孩故事展開，不僅帶出達悟族文化與現今的融合及衝擊，更側寫了日趨嚴重的隔代教養問題。有趣的是，其實早在拍攝初期，崔永徽就因為要與蘭嶼人建立交情，而時常「拋夫棄子」頻跑蘭嶼舉辦活動，更將自己所有的愛都奉獻給當地孩子們，讓她常常自嘲片中小孩思念父母的情節，反而都在她拍攝期間發生在自己家庭裡，因此即便電影大賣、行程滿檔，她還是努力在電影與家庭間找到平衡點，讓人相當感動。這部描述動人親情的電影現正熱映中。

(中時 )