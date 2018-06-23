蕭敬騰金曲星光打頭陣 深V秀排骨胸抬手不慎露點

2018年06月23日 17:00 中時電子報 蔡曉婷 、 吳品瑤 、中國時報/ 蕭雅玲 、中國時報/

第29屆金曲今晚頒獎，究竟誰能拿下大獎？

金曲29今(23日)在台北小巨蛋舉行，稍早星光大道開始，第一棒由主持人蕭敬騰打頭陣，他選穿卡其色西裝外套，加上項鍊珠寶，裡面沒穿的他和兩旁粉絲伸手、鞠躬打招呼時，一時不慎露了點，大秀排骨壯胸，成為第一PART焦點。

蕭敬騰先前參加金曲盛會，都會特別穿金內褲求好運，這回他以主持人身分登台，被問到有沒有準備特別武器？他笑說這回沒特別準備，被主持人LuLu笑說：「肉體就是最大的武器」，而他先前自許能做到85分，彩排完後分數是否有變高？蕭敬騰說目前狀態就是都準備好了，希望給大家一個創新、很棒的金曲盛典。

蕭敬騰獨挑大樑主持金曲頒獎晚會處女秀，壓力大到這幾天都沒有好好放鬆，而今晚的頒獎典禮沒有準備武器，「但團隊大家都準備好了，也希望給大家一個非常創新的金曲盛典。」對於第一次主持經驗，他自嘲「今天過完就OK！」也希望大家好好享受金曲頒獎晚會，除了星光大道的性感西服褲裝外，他還另外準備7套服裝將在頒獎典禮上輪番換裝，被問到服裝尺度是否會比星光大道更露？他表示：「演唱會還有穿透明裝，所以露不是重點。」

被問到稍早在紅毯上露點，蕭敬騰大方回應：「男生還好啦」，這回他為了為了準備金曲獎主持可說是費盡心力，傳聞為此壓力大，連日不吃不喝，瘦了約4公斤，體重從56公斤瘦到53、54公斤，讓經紀人Summer十分心疼。

蕭敬騰星光大道服裝

Gucci卡其色開深V西服／150,000元、Christian Louboutin皮鞋／價格店洽、Piaget 高級珠寶／30,000,000元（因有些新品尚未訂價，未能估算總價，顧以單品計）。

(中時電子報)