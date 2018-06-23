「大馬同金廈聯合總會」訪金大 盼新生代情繫故鄉

2018年06月23日 17:11 中時 李金生

「馬來西亞同安金門廈門聯合總會」郭明發總會長一行6人日前走訪金門大學，傳達原鄉人對金門高等教育的關注，也邀請即將於8月履新的金大校長陳建民率團參加今年10月在馬來西亞舉行的世界同安聯誼大會。

金門舊時原隸屬於泉州府同安縣，直至民國4年才設立縣治，郭明發總會長率同該會署理總會長郭可培、青年團總團長張迎煌與署理總團長林文勝、世同大會名譽顧問許振業及執行秘書蘇榮成等人參訪金門大學，洋溢「一家人」的親切氣氛。

陳建民表示，金門大學的誕生與發展都受到僑界的鼎力支持，金大也希望能為東南亞華僑青年的教育貢獻力量，近年來和金門縣政府合作推動華僑子弟返回故鄉金門大學就讀，他8月上任後，也將在既有的基礎上，深化金大與東南亞華社、華校的交流，讓僑親與金門故鄉的情感連結更加緊密。

郭明發十分肯定金門大學的辦學成果，尤其讚賞金門縣政府和金門大學對僑生的各項獎助及輔導措施，均讓華僑子弟受益匪淺。

郭明發表示，今年10月26~28日於馬來西亞巴生舉行的第11屆世界同安聯誼大會中，將安排一個平台介紹金門大學，讓金門大學的好口碑讓更多的僑胞知道。

郭明發表示，馬來西亞同安金門廈門聯合總會是以「大同安」精神為概念，來連結金、同、廈3地僑親的情誼，今年由該會承辦的世界同安大會將有來自閩、台、美國及東南亞各地的金同廈鄉親約2000人與會，屆時可以讓各地的鄉親了解金大的發展現況。

郭明發一行人也在金大導覽員的引導下參觀校園，實地了解金大建校故事。他在駐足自己於2016年〈金大建校20年校慶〉時栽種的銀樺樹前，還有感而發的表示，這株銀樺就是他與金門情感源遠流長的連結，希望銀樺樹和金門大學一起成長茁壯，更希望新一代的華僑子弟也都能情繫故鄉。

(中時 )