梧棲國小教學大樓CD棟動土 將打造為船型校舍

2018年06月23日 17:36 中時 陳淑娥

梧棲國小北棟教學大樓CD棟23日動土重建，將打造成新穎吸睛的船型校舍。（陳淑娥翻攝）

台中梧棲國小北棟教學大樓CD棟使用近30年，經鑑定後耐震係數不足，有結構安全之虞，且屬於海砂屋校舍，教育部及市府編列預算共8700萬元，23日舉行重建動土典禮，預計2019年10月竣工，2010年2月落成啟用。

市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、市議員尤碧鈴、王立任、顏莉敏、楊典忠、前台中縣長黃仲生、梧棲國小校長吳金銅等均共同出席動土典禮。

林佳龍表示，梧棲國小有121年歷史，為社會培育無數人才，北棟教學大樓工程包括立法院副院長蔡其昌爭取到中央經費，及多位地方民代等努力，後續工程尚需不少經費，市府會給予最大的支持。

今天是「梧棲鏟子」動土之日！蔡其昌指出，推動地方建設不分黨派，當縣市合併大家都是台中市，海線不會被邊緣化，舊縣區的差距會不斷縮短，同時也感謝市長林佳龍在地方的配合讓政策順利推動。

梧棲國小校長吳金銅說，北棟教學大樓CD棟拆除重建工程經費由教育部補助3350萬元、市府自籌5350萬元，完工後將蛻變成一棟地上4層、地下1層建築，總樓地板面積3,587.21平方公尺，並以船的造型為意象設計，預計108年10月完工。

(中時 )