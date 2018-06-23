勞團車隊遊行籲廢修法 勞動部：這是勞工想要的嗎

2018年06月23日 18:10 中時 洪安怡

美國商會今年公布的台灣白皮書中，希望放寬《勞基法》第84-1條責任制等相關規定，等同建議《勞基法》3修，引發勞團不滿。勞權公投聯盟今（）日進行車隊遊行，從凱道出發，終點抵達美國商會，呼籲勞工加入勞權公投聯署來廢除修法。

此次車隊遊行從下午由凱道出發，一路途經西門町、小南門、公館商圈、科技大樓、忠孝復興，預計下午4點將抵達終點台北市美國商會前，表達嚴正抗議。

勞權公投聯盟表示，繼2016年硬砍7天假、今年初修惡勞基法之後，台北市美國商會居然在6月6日所提出的台灣白皮書中，建議民進黨政府三度修正《勞基法》，而且這次的方向是擴大責任制、擴大派遣，完全不顧勞工的權益！

勞權公投聯盟指出，極度親資的民進黨，很可能在資方的壓力下，開始第三次修惡，為了呼籲全台的勞工出來阻擋第三次修惡，此次舉辦車隊遊行，利用勞權公投討七天、廢惡法，「全民討回七天假、廢除惡法要公投！」

勞動部回應，針對美國商會所提放寬專業與管理人員及新創公司核心人員工時規定建議，與現行《勞基法》第84條之1規定有關，已有既定之法制程序，勞動部將在保障勞工福祉前提下，審慎處理。

針對勞團連署提出「廢止107年1月31日修正發布之勞動基準法部分條文」公民投票案，勞動部提醒，倘若成案並投票通過，至少將有以下立即性影響：輪班間隔將退回11小時換班間隔未上路狀態、補休期限屆期時法無明文折換加班費、勞工特休不得遞延，明年預定好的假期行程恐受影響，「這真是勞工想要的嗎」。

勞動部表示，依照《公投法》規定，此一公民投票案如果通過，立法機關於2年內不得再制定相同法律，屆時新制規定對勞動權益有具體進步、保障條文，將無法再適用，短期內也無法再訂定，勢必對勞雇雙方造成衝擊，希望大家對此一議題必須審慎、再審慎。

(中時 )