自主專業精進工作坊 近千教師苗栗研習分享心得

2018年06月23日 18:10 中時 陳慶居

教師自主專業精進工作坊發起人王政忠演講分享心得。（陳慶居攝）

教育部國教署與苗栗縣政府合辦的「夢的N次方」教師自主專業精進工作坊苗栗場，23、24兩日在國立苗栗高中舉行，有來竹苗及離島各縣市教師近千人參加，團體學習並分享各項專業教學技能。

「夢的N次方」教師自主專業精進工作坊是由南投縣爽文國中教務主任王政忠發起，他長期關注偏鄉教育問題，自創「我有一個夢」專業成長研習，以透過教師自主、互助發起的教育社群，來翻轉偏鄉教育。從2015年的「夢一」到2017年的「夢N」研習營，已吸引上萬人次教師參與。

縣長徐耀昌、國教署副署長許麗娟、教育處長徐永鴻23日出席開幕式。徐耀昌表示，他才參加偏鄉小學畢業典禮，畢業生才22人，但他認為一定要出席，以肯定學校的辦學，教育是百年大計，尤其教學環境及師資的提升更形重要，這項研習成效已獲教育部肯定。

徐耀昌表示，許多教師自費、自發性參加研習，他相當感動也由衷感謝，希望老師將所學回饋到課堂，讓孩子更能感受學習的美好。另外，12年國教即將上路，縣府教育處也已經規畫9月起分區進行共同備課與公開觀課的實作交流，期帶動專業學習風氣，迎接新的挑戰。

工作坊發起人王政忠會中發表簡短演講，鼓勵老師透過「學好方法、找到夥伴、組成社群、課堂實踐、分享實踐」的良性循環，相互扶持、持續成長，再以大合唱活動主題曲「莫忘初衷」，希望大家重拾踏入教職的熱情。

(中時 )