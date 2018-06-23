自主專業精進工作坊 近千教師苗栗研習分享心得

國教署與苗栗縣政府主辦的教師自主專業精進工作坊，有近千名教師分享專業心得。（陳慶居攝）

友善列印
中時
教師自主專業精進工作坊發起人王政忠演講分享心得。（陳慶居攝）

教育部國教署與苗栗縣政府合辦的「夢的N次方」教師自主專業精進工作坊苗栗場，23、24兩日在國立苗栗高中舉行，有來竹苗及離島各縣市教師近千人參加，團體學習並分享各項專業教學技能。

「夢的N次方」教師自主專業精進工作坊是由南投縣爽文國中教務主任王政忠發起，他長期關注偏鄉教育問題，自創「我有一個夢」專業成長研習，以透過教師自主、互助發起的教育社群，來翻轉偏鄉教育。從2015年的「夢一」到2017年的「夢N」研習營，已吸引上萬人次教師參與。

縣長徐耀昌、國教署副署長許麗娟、教育處長徐永鴻23日出席開幕式。徐耀昌表示，他才參加偏鄉小學畢業典禮，畢業生才22人，但他認為一定要出席，以肯定學校的辦學，教育是百年大計，尤其教學環境及師資的提升更形重要，這項研習成效已獲教育部肯定。

徐耀昌表示，許多教師自費、自發性參加研習，他相當感動也由衷感謝，希望老師將所學回饋到課堂，讓孩子更能感受學習的美好。另外，12年國教即將上路，縣府教育處也已經規畫9月起分區進行共同備課與公開觀課的實作交流，期帶動專業學習風氣，迎接新的挑戰。

工作坊發起人王政忠會中發表簡短演講，鼓勵老師透過「學好方法、找到夥伴、組成社群、課堂實踐、分享實踐」的良性循環，相互扶持、持續成長，再以大合唱活動主題曲「莫忘初衷」，希望大家重拾踏入教職的熱情。

(中時 )

勞團車隊遊行籲廢修法 勞動部：… 壽山動物園水上紙船吹吹樂 小朋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。