巴勒斯坦人用保險套製作爆炸氣球

2018年06月23日 18:14 中時電子報 江飛宇

在加薩走廊地帶的巴勒斯坦人先前曾用風箏炸彈攻擊以色列屯駐區，在這之後巴勒斯坦人又發明保險套爆炸氣球，以色列國防軍(IDF)也找到他們製作這些氣球的影片。

俄國衛星網報導，由哈馬斯組織(Hamas)組織的加薩巴勒斯坦抵抗運動，正在利用來自地中海的穩定風力來創造戰術，因為當地的風向是朝東吹，飛行爆裂物可以順著風向進入以色列領土，因此這些游擊隊會製作風箏與氣球炸彈。據以色列時報報導，以色列軍方在南部薩拉-哈那根夫(Shar Hanegev)曾找到好幾個飄過來的炸彈，被工兵成功拆除。

Burning condoms. We wish we were joking. pic.twitter.com/AhQ0O2BSgY — IDF (@IDFSpokesperson) 2018年6月21日

以色列國防軍說，不管是風箏炸彈還是保險套炸彈，都會對當地居民造成嚴重威脅，因此以色列也會利用無人機，向正在準備飛行物的極端主義陣營開火。

保險套氣球下方裝的多是液狀燃燒物，一但氣球掉到地上，就有可能燒到草地或是田地，哈馬斯希望這樣可以破壞以色列的安全。比起由繩線牽引的風箏，保險套炸彈可以飄的更遠，影響範圍更大。

以色列總檢察長阿維查．門德比(Avichai Mandelblit)說：「氣球平時是天真可愛的東西，但如果改成具有攻擊力的氣球，它就是標準的軍事目標。」

許多施放保險套炸彈都是巴勒斯坦兒童，以色列國防軍表示他們不會把兒童當成目標，而是那些「在背後製作這類武器的成年人」。

面對保險套氣球，以色列國防軍還是防不勝防，這也是巴勒斯坦人使用它們的比例愈來愈高的原因。當無人機和其他高科技武器無法阻止這些縱火時，以色列將會用重武器報復加沙的哈馬斯軍事陣地。

(中時電子報)