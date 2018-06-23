陳秀燕認養家扶與姊姊陳樹菊默默行善

2018年06月23日 18:10 中時 盧金足

總統府秘書長陳菊（左二）23日出席「全國扶幼感謝暨表揚大會」，向持續40年、30年、20年、10年長期付出愛心的認養人和企業、團體、楷模表達感謝與致敬。（盧金足攝）

台灣之光，獲選時代雜誌百大人物的台東善心菜攤阿嬤陳樹菊，不只一人捐款行善，全家也都是愛心一族，陳樹菊的妹妹陳秀燕，23日在「全國扶幼感謝暨表揚大會」接受的國內認20年認養人的表揚，她說從小母親就會從菜市場帶著蔬果回來送給生活困苦的家庭，最好的身教感染全家人。陳樹菊與陳秀燕姊妹默默行善，成為弱勢孩子最大的支持力量。

22日一早從屏東恆東搭車到台中市，63歲的陳秀燕仍然活力十足，和家扶結緣，是因為40年前家扶基金會減少接受美國的援助時，有6名人士率先認養國內貧困兒童，也開啟了熱心民眾扶幼愛無限的參與。

「愛心不輟最難能可貴，即使自己曾經生活顛簸！」陳秀燕說，就像她的姊姊陳樹菊咬緊牙關不放棄用愛陪伴，全家有6名兄弟姊妹，陳樹菊排行第2，她排行老4，從小家境不好，台東故鄉仁愛國小募款幫他們度過難關，當下心中就升起如果自己有能力，也要盡力回饋社會。

陳秀燕說，她以前從事保險工作，一張保單就是一輩子的服務，所以現在雖然退休，有需要服務的保戶，也是服務到家，而且平常也在當志工，每天忙的好充實。

行善不求回報，但陳秀燕表示，自己曾大病一場，痊癒後更加投入助人，平常開車時多次發生事故，幸好有驚無險，她認為這是好心有好報的結果，所以認養家扶的孩子不受任何經濟影響中斷，現在20年還會一直認養下去。

陳秀燕說，現在陳樹菊退休住台東，看到姊姊陳樹菊榮獲時代雜誌百大人物，全球性的肯定，她自己這次獲全國性的家扶表揚，跟著姊姊腳步行善，幽默的表示「沒有漏氣！」

家扶表揚活動，總統府秘書長陳菊、衛福部社家署署長簡慧娟及台中市副市長林依瑩、家扶基金會董事長趙犁民等人向持續40年、30年、20年、10年長期付出愛心的認養人和企業、團體、楷模表達感謝與致敬，並合作完成將愛心投入愛無限的沙漏中，象徵各界的愛心與善意不因時間流逝而消失，反而因愛的流動更能夠無限擴大，也讓愛與善繼續循環下去。

(中時 )