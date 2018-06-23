僅2所大學通過調漲學費 陳振貴：預料中

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旺報

今年共有16所大學申請學費調漲，只有中興大學、文藻外語大學通過，包含時實踐大學等多所私立大學在內，申請皆未過關，對此實踐大學校長陳振貴表示，如今各種經費、成本都在上漲，並且今年軍公教調薪3%，大學還有研究助理納保以及兼任老師調高鐘點費，學校經營支出增加，大學學費卻難以調漲，「我們如果申請學費調漲2%，可謂學校增加1000至2000萬元的收入，卻沒有通過，是在預料中。」

陳振貴還提到，美國南加州大學在前兩個星期到實踐大學訪問，該校1學分收費為美金1800元，相當於新台幣54000元，美國的生活成本，超越台灣2到3倍，但美校1個學分的費用，高於台校1學期的學雜費，反映出台灣低學雜費的情況，「不能調漲學費，讓我們各個學校都非常辛苦。」

陳振貴說，面臨少子化困境，私立大學經營，可說愈來愈困難，今年教育部裁定兩所學校調漲，「我們依舊尊重委員們的決定。」

中興大學主任秘書陳德勛則說，中興大學上一次調漲學費，已在13年前，今年申請學費調漲，則是趕在4月份底獲得教育部通知，至於原本計畫申請調漲幅度為3%，後經教育部審查後，漲幅為2%，預計將可為學校帶來約1100萬元的收入；而至於調漲的學雜費，校方將採取「專款專用」，款項安排計畫，一定會透明公開，並將與校內學生討論。

(旺報 )

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