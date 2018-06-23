雲林慈愛獎表揚身心障礙家庭照顧者 現場有洋蔥

雲林縣長李進勇（右）表揚身心障礙家庭照顧者。（張朝欣攝）

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雲林縣有5萬名身心障礙者，比例全台第4，雲林縣政府為鼓勵身心障礙家庭照顧者，23日舉辦「慈愛獎」表揚活動，肯定12名辛苦照顧家中身心障礙者的民眾，他們有如艱辛家庭的明燈，同時也是社會安定的力量。

雲林縣政府公益彩券盈餘分配款專戶管理委員會為擴大社會關懷，23日舉辦「慈愛獎」表揚活動，由縣長李進勇頒獎給受獎者，受獎者訴說照顧身心障礙家人的種種心路歷程，讓在場來賓紅了眼眶。

李進勇表示，縣府跟社團一直是夥伴關係，很高興「雲林縣復健青年協進會」在理事長李振銘、總幹事林金順帶領下，讓身心障礙家庭感受到縣府的支持，可以確實享用到福利資源，真正安居樂業、幸福生活在雲林這片土地上。

受獎者單親爸爸葉先生，父兼母職獨自扶養1對兒女，胞妹病逝後託付2個外甥，1人扶養4個年幼孩子，沒想到大兒子在國小5年級確診為智能障礙者，葉爸爸只能咬著牙關做粗工支撐家計，希望給4個孩子1個幸福的家。

另1位受獎者程女士，兒子先天性腦性麻痺，程女士鼓勵兒子就讀高職美工科、學習電腦程式設計，如今兒子在西螺鎮公所服務，並展現音樂天賦參與樂團演出，現場母子深情，感動許多人。

復健青年協進會理事長李振銘說，慈愛獎展現身心障礙家庭照顧者對生命永不放棄的精神，平凡小人物也能譜出最不平凡的生命樂章，希望社會大眾看見每1股慈愛力量，給予他們更多的肯定與支持。

(中時 )

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