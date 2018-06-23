考季到上千考生擠爆孔廟祈福登龍門

每年7月考季都吸引大批考生和家長來祭拜的台中市北區孔廟23日為考生舉行第2場祈福活動，吸引上千名親子參與， 孔廟的祈福架掛滿考生們祈福卡，希望孔老夫子加持，讓自己考運順利。（張妍溱攝）

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台中市北區孔廟23日為考生舉行第2場祈福活動，吸引上千名親子參與， 孔廟的祈福架掛滿考生們祈福卡，希望孔老夫子加持，讓自己考運順利；另利用傳統六藝精神設計闖關遊戲讓學童體驗、學習品德。（張妍溱攝）

每年7月考季都吸引大批考生和家長來祭拜的台中市北區孔廟23日為考生舉行第2場祈福活動，吸引上千名親子參與， 孔廟的祈福架掛滿考生們祈福卡，希望孔老夫子加持，讓自己考運順利；另利用傳統六藝精神設計闖關遊戲讓學童體驗、學習品德，參加的家長說，讓考生穩定心情、「試試」順利。

祈福活動由副秘書長李賢義擔任主祭官，依循古禮獻香、禮呈智慧筆、供桌上擺有象徵聰明（蔥）、計算（蒜）、勤勞（芹菜）、好彩頭（菜頭）及包高中（包子、糕、粽子）等吉祥祭品為考生祈福。一名考生家長說，女兒今年準備大學指考，帶她來孔廟祈福，俗語說：「有燒香有保佑」，盼考試順利，金榜題名。

「快唷！加油！」2人1組用筷子接力傳遞乒乓球在時間內計算誰夾得最多。孔廟忠烈祠聯合管理所長江明珠表示，今年以「悠遊六藝妙筆生花」為主題，意指禮、樂、射、御、書、數等6種知能，每一關代表參加者智慧讓學童以活潑動態遊戲方式體驗學習「六藝」的精神。

為激勵考生士氣，主辦單位也在大成殿迴廊設置祈福牆，讓考生與家長可以寫下許願卡，無論7月即將登場的大學指考、高普考等各類考試都能無往不利。現場並發送Q版先師隨身鏡、蝶谷巴特環保杯套1份、「智慧筆」給考生，祝金榜題名。

(中時 )

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