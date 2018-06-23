中市街頭藝人1159組拚考阿伯坐冰應試

一年一度的台中市街頭藝人徵選23日在台中公園登場，今年報考高達1159組，有個人或團體輪番上陣，表演者使出渾身解數拿出最強實力應試。（張妍溱攝）

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盤腿坐上大冰塊，吳景嵐說：「好舒服！」，15年前因禪修學習盤坐，後來嘗試放坐冰塊，剛開始30分鐘，漸漸地循序練習可長坐60分鐘、90分鐘。（張妍溱攝）
報名「創意工藝類」的55歲周玉蕊，希望考取街頭藝人證照後推廣她的手工皂。（張妍溱攝）

一年一度的台中市街頭藝人徵選23日在台中公園登場，今年報考高達1159組，有個人或團體輪番上陣，表演者使出渾身解數拿出最強實力應試，吸引不少民眾圍觀加油；65歲阿伯吳景嵐首度報考，現場表演「冰上盤腿90分鐘」讓大家嘖嘖稱奇，他說，曾嘗試低溫8度冰上坐近2小時一點也不覺得冷。

「阿伯是有練過的，一般人請勿模仿！」，沒熱身、盤腿坐上大冰塊，吳景嵐說：「好舒服！」，15年前因禪修學習盤坐，後來嘗試盤腿坐冰塊也行，一開始30分鐘，漸漸循序練習可長坐60分鐘、90分鐘；一般人坐3分鐘皮膚有凍傷可能性，但吳阿伯說，自己體質特殊，不會受傷，考取後就能在草悟道盡情開演。

報名「創意工藝類」55歲周玉蕊，因5年前不明原因皮膚濕疹、在醫師的建議下每天在家做適合自己的手工皂，她說，當時找了許多製造手工香皂的資訊學習多年後決定自己販賣手工皂，考取街頭藝人證照後能站在自己的「小舞台」告訴大家，她製作的手工皂講究洗健康。

文化局長王志誠表示，街頭藝術是近年來蓬勃發展的一種表演形態，目前台中市街頭藝人逾2000人，街頭表演據點約85處，展現台中街頭新活力；今年報考類別分為「視覺藝術類」、「表演藝術類」、「創意工藝類」，其中表演藝術類達800多組居各類之冠，大家使出渾身解數認真應考，精神可嘉。

(中時 )

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