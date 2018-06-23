金曲29不斷更新》茄子蛋榮登最佳新人 嗨喊「找到工作了」

茄子蛋得最佳新人獎。（圖／翻攝自 Youtube）

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中時電子報
盧廣仲奪作曲人獎、年度歌曲獎。（圖／翻攝自 Youtube）
蕭敬騰擔任本屆主持人。（圖／翻攝自 Youtube）

第29屆金曲獎於今(23日)晚間揭曉，稍早盧廣仲以《魚仔》接連得到最佳作曲人獎、年度歌曲獎，連續上台兩次的他表示，想把這獎獻給日前過世的外婆，令他開心跳針狂說：「耶」，並表示：「謝謝評審的肯定，我心臟跳很快。寫歌的路上有一種最浪漫的狀態是剛好我喜歡的你也喜歡」。

本屆頒獎嘉賓星光熠熠，包括徐若瑄、陶喆、李玖哲等，最近爆離婚的彭佳慧將對上第14度角逐歌后的張惠妹，還有3度入圍歌后的徐佳瑩，首度入圍的飛及呂薔，歌王方面，林俊傑、陳奕迅、宋念宇、李玖哲及許書豪個個實力堅強。

縱橫歌壇50年的蘇芮今年獲頒特別貢獻獎，她謙虛表示獎不是屬於她個人的，是當年優秀的合作團隊成就了她，「我只是代表團隊領獎」。

【第29屆金曲獎流行音樂類得獎名單】如下：

◎年度歌曲獎：魚仔《魚仔》／添翼創越工作室﹙演唱者：盧廣仲﹚

◎最佳客語專輯獎：黃泥路／貳樓音樂工作室﹙演唱者：黃連煜﹚

◎最佳新人獎：茄子蛋／卡通人物／艾格普蘭特艾格有限公司

◎最佳作曲人獎：盧廣仲／魚仔《魚仔》／添翼創越工作室﹙演唱者：盧廣仲﹚

◎最佳客語歌手獎：秋林／大嶺腳下2／禾廣娛樂股份有限公司

◎演奏類最佳專輯獎：happened, happening／和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者：許郁瑛; Alex Sipiagin; Donny McCaslin; Boris Kozlov; Donald Edwards﹚

◎演奏類最佳專輯製作人獎：許郁瑛／happened, happening／和諧滙聚股份有限公司﹙演奏者：許郁瑛; Alex Sipiagin; Donny McCaslin; Boris Kozlov; Donald Edwards﹚

◎演奏類最佳作曲人獎：鍾興民／紅樹林《鍾興民作品集》／果核有限公司﹙演奏者：鋼琴 鍾興民; 小提琴獨奏 曾誠; Filmorchester Babelsberg﹚

(中時電子報)

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