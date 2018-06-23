中時晚間快報》姚造勢晚會登場 柯諷花大錢 選舉不能現代化一點嗎

姚造勢晚會登場 柯諷花大錢 選舉不能現代化一點嗎

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中時電子報
綜合報導

◎姚造勢晚會登場 柯諷花大錢 選舉不能現代化一點嗎

民進黨北市長參選人姚文智今舉辦首場大型造勢晚會，台北市27名黨籍市議員參選人將到場支持、綠營「桶箍 」陳菊也預計壓軸發表演說， 展現綠營集結氣勢。對此，台北市長柯文哲23日暗諷，大型活動很花錢，在想是不是可以比較用現代的方式（競選）， 難道每次選舉都要插旗子、辦造勢晚會？

◎美國投資峰會 陸代表銳減 台最捧場

美國商務部主辦的第五屆「選擇美國」投資峰會本星期在首都華盛頓附近的馬里蘭州國家港口舉行。來自世界各地的投資人和與會的美國各州貿易代表，商討在美直接投資的合作機會。一位中國大陸代表團成員說，由於中美貿易摩擦帶來的不確定性，今年參加活動的大陸商人大為減少。

◎要命疏失! 台大加護洗腎接錯管線

台大醫院加護病房今日遭傳出洗腎管路出包事件，將本應接RO逆滲透水的孔洞，誤接到一般的自來水，共計6名患者受影響，其中1人在數天後死亡，但經院方初步判斷，死亡原因應和管路接錯無關；專家指出，類似意外事件在歐美、香港、越南都曾發生，但發生次數都相當少，若有即時發現補救，死亡機率極低。

◎金曲獎星光熠熠 那英來台頒獎

第29屆金曲獎將在今天晚上登場，金曲歌后那英也將暌違8年再度出席金曲獎，並與昔日同為《中國好聲音》、《中國新歌聲》搭檔的導師庾澄慶（哈林）擔任頒獎人，共同頒發「最佳國語專輯」、「年度專輯」雙獎，成為典禮一大亮點。昨晚同為金曲歌后的蔡健雅，在IG放上與那英聚餐照片，同桌的還有蔡依林（Jolin）、吳青峰，一字排開星光熠熠。

(中時電子報)

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