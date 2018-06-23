大學漲學費僅2校通過 私校教師：滷肉飯都漲幾回了

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旺報

教育部23日召開審議小組會議，審查107學年度申請調漲學雜費的16所大學，最後僅中興大學、文藻外語大學通過調整，且漲幅僅2%，其餘14校都「不予通過」。對此有私校教師表示，滷肉飯都不知漲了幾次價，大學學雜費卻多年凍漲，教育部還想調降生師比，「好像是在懲罰認真招生的學校。」

由教育部邀集學者專家、家長、學生、教育團體代表等組成的學費調整審議小組23日開會，教育部傍晚公布審議結果，16校中只有中興大學、文藻外語大學獲得調漲，且中興申請調漲3%，文藻申請調漲2.5%，但最後都只能漲2%，中興每學期約調漲新台幣468元至578元，文藻631元至1030元。

教育部高教司長李彥儀受訪表示，中興大學上一次調漲學費是93學年度，文藻是95學年度，兩校都多年未調整；中興大學在九二一地震後是災損學校，當年顧及學生大部分來自中部受災地區，並沒有調整學費。此次沒有漲足是因為，中興大學的支用計畫和助學計畫內容未臻完備，文藻則是助學計畫部分查核機制仍可再加強。至於未通過調漲的學校，主要是與學生溝通不足、支用計畫規畫不完備、助學計畫不夠具體等。

一位在某私校聯盟工作的大學教師表示，該聯盟的會員學校有提出漲學費，但聯盟沒有提出，因為現在這個問題已經變得很「民粹」，只好由個別學校去提。

這位教師說，她問學生，你們每天吃的滷肉飯，這麼多年漲了幾次，學費卻都沒漲，這合理嗎？「學校投入愈來愈多，不開放漲學費，學校沒辦法做事情，」她補充，為了彌補少子化，教育部推新南向，讓各校去經營，學校投入很多資源，但一來新南向生源不穩定，二來教育部又要將境外生納入生師比，且計畫降低生師比，這樣一來學校就要多招老師，是私校很大的難題，現在又不准漲學費，「好像要懲罰認真招生的學校！」

(旺報 )

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