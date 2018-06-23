陳雅琳屏大分享職涯歷程 助民眾建立職場信心

電視台主播陳雅琳(第三排中間拿麥克風)今應勞動部高屏澎東分署邀請，分享職場經驗。(林和生翻攝)

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勞動部高屏澎東分署23日在屏東大學屏商校區國際會議廳舉辦名人講座，邀請電視台主播陳雅琳演講「翻轉吧！未來」，分享她由小學老師轉職從事媒體工作歷程，鼓勵在場200位民眾，面對職涯發展勇於跳脫框架，朝興趣發展，不斷挑戰超越自我。

平時在螢光幕前專業播報新聞的主播，如今出現在眼前，在場聽眾都給予熱烈掌聲。「記者就是要往災難裡跑」，陳雅琳在演講一開始，先播放近期採訪新聞片段，包括獨家專訪達賴喇嘛、採訪敘利亞戰火悲歌、福島核災世紀之殤、探秘北韓等，台下聽眾透過畫面，身歷其境。

她說，在新聞圈打滾近30年，競爭的是「不斷挑戰自己」，聽眾都被她認真努力工作的態度打動。「我出身貧寒家庭，父親早逝、母親是成衣加工廠女工，難道這樣就無法翻轉人生嗎？」

陳雅琳介紹自身背景時說，在就學時期為減輕母親負擔，選讀台南師專，在那個階段，因參加三民主義社、對於思想及追求真相有很熱烈的渴求，因而萌生想當記者的念頭。師專畢業後，20歲那年取得終身教職工作，擔任7年教師，雖然工作穩定，但她不放棄新聞夢想，一邊教書、一邊進修並考進報社後，毅然辭掉老師鐵飯碗工作，轉戰媒體圈。

進入媒體圈後，她在當記者的第一個禮拜就跑出人生第一條獨家新聞，之後由平面轉到電子媒體，前後採訪大小獨家新聞，有密訪、也有獨家踢爆，她說，面對工作，凡事都要認真、做功課，並多嘗試，勇敢跨出第一步，「態度決定你的高度」。

(中時 )

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