大業國中校友會拍微電影 行銷母校的好

大業國中校友會籌拍《青春剛剛好》微電影，兩對男女主角（左至右）楊勛凱、文惠卿、林艷伶和黃維孝。（呂妍庭翻攝）

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大業國中校友會籌拍《青春剛剛好》微電影，今23日舉辦開鏡儀式。（呂妍庭翻攝）
大業國中校友會籌拍《青春剛剛好》微電影，今23日舉辦開鏡儀式，左至右第1屆校友張慶輝、校友會理事長董校君、第1屆校友楊鈞翔（前）等人。（呂妍庭翻攝）

嘉義市大業國中第1屆校友會為行銷母校，凝聚校友間的情誼，在校友會理事長董校君號召下，將籌拍《青春剛剛好》微電影，今23日上午在大業國中舉辦開鏡典禮，預計年底殺青，而董校君除希望透過微電影告訴學弟妹友誼的價值歷久彌新，也希望每一年都能為母校拍攝一部微電影。

《青春剛剛好》微電影的片名由董校君所發想，表示電影製作由中正大學傳播學系拍攝團隊執導演筒，校友會成員擔任男女主角和劇中演員，是一部啟發友誼，也能行銷大業國中的微電影，更期待能號召更多校友加入校友會。

《青春剛剛好》內容描述兩組班對婚後都遭遇到挑戰夫妻感情的困境，剛好國中同學發起同學會，邀請校友們回校走走，兩對怨偶都參加了，與同學相聚，在同學的勸和下，重拾友誼，也修補了婚姻。校友會希望以創新方式行銷學校，成員也都是首次嘗試演戲，希望能得到大眾鼓勵。

除劇情安排凸顯友誼價值，也透過場景讓外界認識大業國中，董校君說，學校體貼孩子有目共睹，像冬天怕學生中斷游泳練習，也擔心孩子感冒，設置了溫水游泳池，讓孩子春夏秋冬都能游泳，家長也安心。

包括各地開始討論中小學是否加裝冷氣，其實大業國中從今年3月19日開始，教室已全面加裝冷氣，董校君強調，「這是第1屆校友會奔走的成果」，其中校本部36台冷氣，由第4屆校友台中市清泉醫院院長羅永達捐贈150萬元所購置，至於冷氣電費，一般生自行負擔，中低收入戶及低收入戶學生，則由校本部、校友會及家長委員會三方平均分擔。

(中時 )

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