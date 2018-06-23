姚文智辦公室質疑柯P房貸 陳佩琪親上火線反擊

柯文哲(右)妻子陳佩琪(左)。(本報系資料照片)

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民進黨台北市長參選人姚文智辦公室今下午發布新聞稿，質疑現任市長柯文哲又拿房子貸款2000萬，原本房貸3000萬為什麼憑空消失？先前才因名嘴質疑財務狀況，一狀告上法院的柯妻子陳佩琪再親上火線，在臉書說明房貸狀況，還酸說「有人有錢辦(造勢)，活絡選舉經濟也無妨，只要對外交代清楚錢從何來就行了。」

陳佩琪在臉書將房子貸款、還款狀況一一細數，強調均有紀錄。最後還說，先生要競選公職，理當公布自己的收入與支出， 我很贊同他不辦大型造勢活動的理念，他說辦這種活動很燒錢， 但有人有錢辦，活絡選舉經濟也無妨， 只要對外交代清楚錢從何來就行了。今天寫這篇是回應姚辦發言人的質疑。

以下為陳佩琪臉書全文：

我是柯市長太太 陳佩琪醫師，今天要說明我跟先生的房貸始末，夫妻財產一體，故先聲明我是柯市長的太太。

我與先生99年底以6500萬買了現住的信義路二段的房子，初始跟銀行借貸3500萬房貸，100年1月跟公婆借了1000萬付銀行房貸，故100年初銀行房貸剩2500萬元。向公婆借的1000萬房貸在103年信義行政中心登記參選時和104年3月24日向監察院申報財產時均有紀錄其中。

我和柯市長的所有收入與繳稅憑據在103年9月全拿到競選總部公布，後來資料不知流落何方（最近常為這事和先生爭執，先生說勝選當晚大家都很高興，沒人管這個，後來整批資料都不見了）但我可以向國稅局申請簡易收入證明，現有資料是多留的一份底。

100年我們夫妻收入約809萬，101年約870萬， 102年約850萬(資料要再申請)，103年約520萬(先生2月中離開台大醫院)，(104年735萬)，從100年初的2500萬房貸，到103年9月21日向信義行政中心申報財產，除欠公婆1000萬明載其上外，尚欠銀行381萬。

我們夫妻100、101、102、103總共收入約3049萬，103年9月21日前，還了2119萬房貸。

100年3月17日我在台大醫院因肺腺癌切除五分之一的肺葉，面對致死率最高的癌症， 我當時極度恐慌，不知能否度過5年存活期，心裡一直有個念頭，就是我不能債留先生和小孩，所以這四年來，每當累積一筆收入，就去銀行寫還款單，直到現在我留有每一次從本人和先生帳戶轉到銀行貸款帳戶的存根。

先生要競選公職，理當公布自己的收入與支出，我很贊同他不辦大型造勢活動的理念，他說辦這種活動很燒錢，但有人有錢辦，活絡選舉經濟也無妨，只要對外交代清楚錢從何來就行了。

今天寫這篇是回應姚辦發言人的質疑。

(中時 )

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