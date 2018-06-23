世足 》爭議的場地與對戰 瑞士球員手勢不奇怪

在爭議的加里寧格勒踢球，瑞士球員沙基里的手勢不奇怪。（路透）

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2018年俄羅斯世足賽E組的小組賽，瑞士查卡、沙基里踢進球之後，雙手比出「阿爾巴尼亞雙頭雄鷹」手勢，表達抗議塞爾維亞以前欺凌周遭民族之意，其實瑞士與塞爾維亞的比賽城市「加里寧格勒」就是充滿爭議之地，舉世矚目的世足賽出現政治意涵的動作只是剛好而已。

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俄羅斯世足賽的12個比賽場地，只有加里寧格勒球場最特殊，它位於距離莫斯科1235公里的加里寧格勒（原稱哥尼斯堡），這是俄羅斯最西部大城，但是卻遠離俄國本土，至今是俄國在波羅的海港口，通往歐洲的重要門戶，約有45萬人口。

加里寧格勒是13世紀條頓騎士團所建造，後來成為德國擁有的東普魯士省的首府，二次世界大戰的德蘇戰線對峙，德國久攻不下幾個大城之後，導致蘇聯反撲而慢慢敗退，加里寧格勒變成「德軍保衛戰」，遭遇蘇聯軍隊圍攻血洗，這是德軍投降前最重要的戰役之一。

二戰結束後，東普魯士省遭到瓜分，蘇聯吞併包括加里寧格勒在內的北部，德裔人口全部驅逐或送往西伯利亞勞改，歷史建築物被拆除，後來蘇聯解體後，加里寧格勒周圍的白俄羅斯、拉脫維亞、立陶宛獨立，唯獨加里寧格勒仍然掌控在俄國手中。

第一、第二次世界大戰的德國名將很多出自普魯士貴族，他們崇尚軍事主義、把戰爭視為藝術，社會菁英都會投入軍事行列，讓很多歐洲國家害怕，不過二次大戰後，普魯士被列強廢除所有機關、土地，自此正式滅亡。

俄羅斯世足賽在幾個重要大城市出賽，加上參賽國家的種種歷史情仇，難免牽涉到球員、球迷的政治意涵，瑞士與塞爾維亞之戰是在「爭議的城市、爭議的對戰組合」下，多民族組成的瑞士隊球員自然趁勢表達自己的民族情緒，舉世皆然。

(中時 )

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