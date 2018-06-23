高雄區免試入學出包 試委會籲考生重新評估選填

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高雄區免試入學委員會承辦學校鳳山商工校長鄭越庭23日表示，免試入學部分學生個人序位異常，係因系統廠商設定發生錯誤，已針對實際影響的3520位考生完成逐筆人工校對，並經認無誤後重新公告。他籲請家長與考生上網查看重新評估選填，並會提供各項協助。

鄭越庭表示，高雄區免試入學個人序位查詢是於本月20日下午5時開始公告，提供高雄區學生作為免試入學志願選填參考。

21日下午2時鳳山商工接獲青年國中、鳳西國中及光華國中反映個人序位有異，即要求系統廠商查證，於下午4時確認漏列數學積分比序項目，立即緊急調整系統，並經人工全數校對資料後，於21日晚上召開緊急應變小組會議確認無誤後，10時30分重新上網公告正確序位，並就系統廠商責任予以追究。

他強調，目前序位異動學生已逐一完成通知，25日會再次追蹤已選填志願且序位異動後尚未登入系統的學生，委員會將再以電話進行個別通知，務必做到將訊息傳達到每一位受影響的學生。

學校除發送簡訊給學生家長說明事件處置情形，並提供諮詢電話0916-882919鳳山商工蘇文彬主任。

試委會指出，個人序位是提供學生與家長作為選填志願參考，之後分發系統的會考成績，是由臺師大心測中心所提供資料導入，多元發展項目的成績也是直接由國中學校校務系統導入，家長可以放心，學生不會因為公布序位的電腦系統出現問題，致影響到實質會考成績與分發結果，學生只需參考自己平時表現，以及委員會21日重新上網公告的序位區間選填志願即可。

(中時 )

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