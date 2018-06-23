MLB》陳偉殷遭洛磯擊倒 麥總：球隊沒給支援

2018年06月23日 18:32 中時電子報 蔡銘仁

效力馬林魚的旅美好手陳偉殷今(23日)掛帥先發，本季第2度對決洛磯，前次交手，陳偉殷繳好投拿到首勝，但這回他只撐了4局，就慘失7分被打退，馬林魚以3比11輸球，陳偉殷吃下本季第4敗，表現不比前役，他認為，被打9安中大概就2支比較紮實，其他被打，感覺是運氣差了一點。

陳偉殷美國時間4月28日本季首戰，於主場繳5.1局失1分好投摘勝，當時的對手，就是今天的洛磯。這次換馬林魚前進高海拔的洛磯主場，陳偉殷坦言，投起球的感覺有點不一樣，第1局有點被影響，第2和第3局才慢慢控制且適應。

陳偉殷前3局僅失1分，主要大亂流出現在4下；該局他連同艾瑞納多(Nolan Arenado)的2分炮，單局挨了5安、失掉6分。陳偉殷這場對決艾瑞納多3次，全都被敲安，他認為重點就是第3個打席，「被打那支全壘打，完全是失投球，不能說什麼，只能說控制能力還沒那麼好。」

陳偉殷用74球撐了4局退場，總計被打9安、失7分，另有3K跟1保送，自責分率上升到6.70。談到這場的表現，他表示，整場大概就2支安打比較紮實，其他多少因為打到移防的區域，剛好變二壘安打，或是擠壓到卻落在三不管地帶，但那些沒有影響自己心情太多。

「球隊沒給陳偉殷太多支援。」馬林魚總教練麥汀利(Don Mattingly)認為，包括站對守位、把球傳到位等都沒做好，但也指出對方打線進到第三輪，陳偉殷難以製造揮空，被打很多界外，「如布萊克蒙(Charlie Blackmon)打了很多界外，當球被打進場，就挨了一擊。」

(中時電子報)