狂吃雞排跟粽子　增重只為拔河冠軍

新北市府舉辦民政拔河聯誼運動會，圖為市長朱立倫到場替新莊區公所隊與泰山區公所隊加油。（圖由民政局提供）

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中時
吳岳修

新北市府民政局23日舉辦「繩來一筆」民政家族運動會，集結各區公所等民政單位舉辦拔河聯誼運動，2000位公務員分組43支拔河競賽隊伍，總體重超過30公噸，民政局本部組成的「地表最強隊」，隊員為了增重拿冠軍，比賽前拼命大啖雞排跟粽子，人人胖了不少，惜最後仍由汐沚區公所搶下冠軍，也讓「地表最強隊」隊員直呼「賠了夫人又折兵」。

民政局長江俊霆說，拔河競賽是民政家族運動會重頭戲，今年各公所、戶所、殯葬處無不精銳盡出、加強訓練，去年民政局本部同仁組成的「地表最強」拿下冠軍，今年還特地邀請專業教練特訓，全隊有計畫增重，賽前大吃雞排、麵線配飲料等高熱量食物，端午節期間也不忘大啖肉粽、宵夜，為了搶冠軍，個人瘦身計畫日後再說。

去年第2名汐止區公所的「水返腳家族」，今年也有備而來，不斷加緊練習，誓言拿下第一；第3名殯葬處「不動明王」黑衫軍，全隊頭綁上黑底紅字隊名頭帶，宣誓奪冠，與「地表最強」3隊體重都超過800公斤，實力都不容輕忽，都是賽前最被看好的隊伍。

到場加油的市長朱立倫說，民政業務與民眾息息相關，這幾年不斷創新與努力，提供更新、更便利的服務，讓民眾感同身受，他也希望透過民政家族運動會，讓同仁在業務繁忙中可以放鬆身心、培養默契、凝聚向心力與感情，為市民提供更幸福的生活。

(中時 )

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