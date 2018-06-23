與小英果真不同！他揭馬英九為何猶豫年改真相

2018年06月23日 18:43 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

日前軍改通過後，蔡英文總統表示，前總統馬英九曾說要推動年改，不會把問題留給下一任總統，小英說：「這2年來的風風雨雨，讓我可以深刻體會他當年猶豫的原因」。國民黨青年次團草協聯盟發起人李正皓直言，若所謂的年改指的是鬥臭軍公教後，再砍軍公教退休金40%，馬英九還真的會猶豫。

李正皓在臉書指出，政治人物如果受歡迎，被同黨的人消費是很正常的事，但他第一次看到政治人物可以紅到被對手政黨的總統兼黨主席消費，可說是天下第一大奇事！那小英為何要特別說到馬英九也曾想要推動年改？一來是證明馬英九做不到的，蔡英文做到了；二來是想藉由馬英九也認同改革一事來降低軍公教的怒火。

李正皓點出，問題是，現任總統叫蔡英文、主導改革的政黨是民進黨，怎會最後是要靠馬英九的光環來堵軍公教的嘴呢？何況馬認同的年改是透過政治手段來鬥臭軍公教的改革嗎？馬提出的年改版本是一上路就砍軍公教退休金20%，10年內砍40%的改革嗎？

李正皓強調，確實，如果所謂的年改指的是鬥臭軍公教後，再來砍軍公教退休金40%，馬英九真的做不到、真的會猶豫。因為軍公教是國家的根本，任何一個在乎國家未來的總統，都不會去鬥國家的根本、砍國家的根本。除非這位總統自始自終不在乎這個國家的死活，甚至希望這個國家早點滅亡！

網友說：「還好馬英九有你！」、「馬英九當年可沒有用不公不義的名義把軍公教打成罪人。」、「奇怪！民進黨就是那麼喜歡提起國民黨，妳都執政了還在哭凹，有擔當一下！」、「得了便宜還賣乖！講了謊話，還不忘了再吃吃老馬的豆腐。」、「小心菜頭的策略是要嫁禍給馬小九喔！」

(中時電子報)