小英赴旗山關心蕉價 獲贈香蕉味「小英乖乖」笑開懷

2018年06月23日 19:09 中時 郭韋綺

日前蕉價崩盤，總統蔡英文23日到旗山視察香蕉產銷班，允諾政府將全力拓展外銷。(郭韋綺攝)

總統蔡英文23日到旗山視察香蕉產銷班，獲贈香蕉味「小英乖乖」笑開懷。(郭韋綺攝)

總統蔡英文到美濃體驗洗野蓮、包裝野蓮。(郭韋綺攝)

日前國內香蕉盛產導致價格崩盤，引發香蕉產銷失衡的問題，總統蔡英文今天(23日)視察香蕉產地旗山、美濃，承諾會幫農民掌握好市場供銷狀況，避免再發生蕉價慘跌造成損失，蕉農顧好品質，政府也會積極配合拓展外銷的路。

今年香蕉生產過剩，價格大跌，蕉農辛苦栽種的香蕉沒人要，一刀刀劃破去化當堆肥或餵豬，看得內心都在淌血，旗山溪洲香蕉產銷班青農郭泰呈為幫蕉農找出路，研發香蕉乾、香蕉蛋捲等加工品大受歡迎，還與食品大廠乖乖合作「香蕉米乖乖」，首批2萬4千包預購一空。

蔡英文今天下午在農委會主委林聰賢陪同下前往旗山了解蕉農心聲，試吃各種香蕉產品，一連吃了好幾口香蕉乖乖，稱讚十分好吃，還獲贈印著自己大頭像的特大包「小英乖乖」，讓她捧在手上笑開懷。

蔡英文說，這次香蕉盛產價格滑落，經過政府努力現在價格已經回穩，日後會把市場情況掌握好，才決定要供應多少量，避免價格崩盤造成損失，農產品質變精緻，也能賣到更好價格。

被問到會不會開直播幫蕉農賣香蕉，小英遲疑一下才說「看情況」。不過她當場化身香蕉代言人，提到自己家鄉在屏東，從小到大每天早上起來習慣吃一根香蕉，她的父親也是如此，直說自己是台灣香蕉忠實的支持者。

蔡也轉往視察美濃野蓮種植產業，美濃野蓮產量占全台8成，年產值達3億元，曾任高市農業局長的高雄市副市長蔡復進提出，將推動野蓮冷鍊物流，延長運送保鮮的技術，打入國際市場。

不過有農民向蔡請命指出，野蓮因採收工作吃重，缺工情形嚴重，目前大多仰賴新移民採收，呼籲政府放寬條件開放新移民親屬依親來台工作，解決缺工缺口。

(中時 )