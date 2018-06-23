日籍騎士斷魂花蓮 父將帶著兒子遺照完成賽事

2018年06月23日 19:14 中時 張祈

白井良一來到兒子事故地點，放上鮮花及一束香祭拜兒子。（張祈攝翻攝）

日籍車手白井寬之去年9月來台參加「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，賽前試騎路線時，在中橫九曲洞隧道口遭落石擊中頭部，不幸傷重過世，未能完成賽事，他的父親白井良一23日來到兒子出事地點弔念，明天將帶著兒子的遺照，完成兒子一年前沒完成的比賽。

白井良一今在友人的陪同下，先後前往花蓮慈濟醫院感謝醫療團隊給予的協助，下午則走訪兒子出事的地點，環顧這個兒子熱愛的地方，並在路邊放上鮮花祭拜，蹲在地上，流著眼淚對兒子說「希望你能在這裡守護路過人們的安全」，離開前在兒子最後留影的太魯閣牌樓前拍照留念。

回憶去年意外發生，白井良一感謝醫療團隊的救治，讓他可以趕到醫院見兒子最後一面，協助家屬辦理簡單告別式，還有車友們騎單車送家屬及兒子的骨灰至火車站，濃厚的人情味，一家人到現在還是非常感動。

受到兒子熱愛台灣的影響，今年年初花蓮大地震，他也默默捐出20萬日圓給醫療團隊，盼能為災民盡綿薄之力，早點恢復正常生活。

因兒子在賽前遇難，未能完成賽事，白井良一明天將帶著兒子的遺照，參加第7屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽，乘車跟著車隊挑戰合歡山武嶺登頂，象徵性地幫他完成這段來不及挑戰的賽事。

(中時 )