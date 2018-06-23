蘇貞昌任內火災數是朱立倫10倍 葉元之批蘇：沒嘴講自己！

2018年06月23日 19:16 中時 吳岳修

新北市議員參選人葉元之引用主計總處公安數據，痛批蘇貞昌任內火災發生數是朱的10倍以上。（圖由葉元之提供）

綠營近日猛攻新北市長參選人侯友宜文化大學宿舍爭議，批評大群館居住不安全，前新北市府新聞局副發言人、新北市議員參選人葉元之，23日引用行政院主計總處公安數據打臉蘇貞昌，指出「蘇貞昌台北縣長任內，火災數量是朱立倫新北市長任內10倍以上、火災死亡人數也是2倍以上」，批評蘇貞昌「有嘴講別人，沒嘴講自己！」

葉元之引用主計總處的縣市重要統計指標，其中公共安全「火災發生次數」、「火災死亡人數」的統計數據中，蘇貞昌1997年12月20日到2004年5月19日擔任台北縣長，扣除1997年11天及2004年未滿半年任期，以1998年到2003年的中間6年計算，對比朱立倫擔任新北市長的中間6年任期。

葉元之指出，蘇貞昌任縣長6年火災發生數高達8263件，對比朱立倫的771件，火災發生數竟是10倍以上；另火災死亡人數中，蘇6年任期因火災不幸往生的民眾高達236人，對比朱立倫任內的100人，也是逾2倍以上，讓葉元之痛批：「公安做得這麼差，怎麼還有臉說什麼居住正義？」

葉元之強調，蘇貞昌批判大群館的公安問題，根本是誤導大眾。大群館的公安及消防安檢通通都有通過，「哪裡來的不安全？」「蘇老縣長不用為了選舉一直說謊！」

(中時 )