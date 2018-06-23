台中大車站打造立體停車場、轉運中心

台中大車站獲前瞻補助3.96億元，台中市府打造立體停車場及轉運中心。（圖／台中市府提供）

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台中市政府爭取中央前瞻補助，其中，「台中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心興建計畫」獲補助3.96億元，將興建地上轉運中心及地下三層停車場，未來結合新台中車站、台中轉運中心，進行客運及公車動線分流，提升轉運順暢性。

交通局長王義川說，「台中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心興建計畫」總工程經費共12億元，中央依自償性補助停車場工程經費3.96億元，市府自籌約8.04億元，興建地上轉運中心及地下三層停車場，提供690席汽車停車位及306席機車位，紓解轉運接駁及民眾停車需求。

興建案地處新台中車站、干城商業區、台糖生態園區及舊城區交匯處，以大眾運輸發展導向及共站分流為構想，結合新台中車站、台中轉運中心，紓緩站前交通負荷。

「改善台中車站周邊停車問題為交通局施政重點之一！」王義川強調，持續畫增設路邊車格，該計畫也配合台中都會區鐵路高架化啟用及建國市場遷建，提供擴充停車轉運機能，以「路邊為輔，路外為主」概念，提供汽機車停車空間。

收納目前於舊城區容納量不足的停車需求，將道路還給人行及車行，創造都市交通服務品質及建築景觀風貌，帶動大車站及周邊地區整體發展，提升台中車站周邊的轉運機能，同時改善停車問題。

(中時 )

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