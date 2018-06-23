SBL》麥班達升格台灣女婿 陽明山上辦婚宴

2018年06月23日 19:21 中時電子報 黃及人

麥班達跟妻子恩愛接吻。(璞園公關提供)

永遠喜歡把「開心」兩字掛在嘴邊的桃園璞園總教練麥班達，這下子真的可以開心了！麥班達23日晚間在陽明山中國麗緻與愛妻Claire舉辦婚宴，正式成為「台灣女婿」，他的雙親與妹妹也特地從美國飛來台灣一同分享喜悅。

不過向來低調的麥班達，並未廣發紅色炸彈，除了邀請璞園董事長李忠恕、總經理彭國恆，以及「恩師」富邦勇士總教練許晉哲，自家球員竟然只找了戴維斯、簡浩與陳堅恩3人，可見麥總確實不想為了自己婚宴驚動太多人。

麥班達的雙親也從美國飛來參加婚宴。(璞園公關提供)

富邦勇士總教練許晉哲全家福。(璞園公關提供)

麥班達的父親曾是駐外美軍，母親則是華裔美國人，他待過日本、土耳其、英國、美國等國家，直到2007年才來台灣擔任補習班老師，一待就是11年時間，他在2010年加入璞園男籃團隊，更在今年首次以總教練身分帶領璞園奪冠。

只是麥班達23日才在陽明山上辦完婚宴，卻沒打算直接去度蜜月，而是帶著老婆大人，一起在25日跟著球隊前往越南胡志明市進行奪冠旅遊，也算度蜜月的另類方式！

(中時電子報)

簡浩(左)、戴維斯也都出席麥班達婚宴。(璞園公關提供)