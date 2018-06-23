玩具公司製作納粹飛碟模型 說明誇大遭糾正

2018年06月23日 19:50 中時電子報 江飛宇

納粹德國在二戰期間有許多令人驚奇的高性能武器，比如V-2火箭、虎式戰車、Me-262噴射機，日後好事者就憑著這些事實，進一步誇大納粹的科技水準，於是「納粹飛碟」的都市傳說(urban legend)就開始流傳，甚至言之鑿鑿的繪出藍圖、內部構造與性能諸元。最近美國著名模型公司雷維爾(Revell)出品了傳說中的納粹飛碟「漢尼拔2式」(Haunebu II)，並且在說明書上引用了都市傳說的內容，遭到軍事迷糾正，公司趕緊出面澄清。

大眾機械(popular mechanics)報導，關於納粹飛碟的說法，早在1950年代美國就已出現，與羅茲威爾事件、51區、飛碟的傳說同步誕生，許多年用納粹飛碟來解釋這些不明飛行物體。惡搞風格濃厚的科幻電影「鋼鐵蒼穹」(iron sky)就大幅度引用了納粹飛彈傳說，還進一步擴展成太空船。

網路上有很多關於納粹飛碟的照片，不過這些都不正確。(圖/網路)

在傳說中提到，「納粹圓形飛機是第一種能夠以時速6000公里飛行的飛行器」，換算起來就是4.7馬赫，這種速度現代的戰機也無法辦到。然而在雷維爾的納粹飛碟模型說明書上就引用了這個數據，遭到德勒斯登軍事博物館(MHM)和德國兒童保護協會（DKSB）出面糾正。

協會與軍博館表示，模型公司當然可以製作虛構太空船與科幻作品的相關模型，但是都市傳說卻是內容與現實出現真假交叉，而雷威爾公司沒有說明「該飛行器從未存在，僅是戲劇性的歷史虛構」，這樣容易誤導在學學生的歷史觀點，他們可能會高估納粹的科學水準和技術能力，將導致對法西斯政權給神話化。

納粹德國曾經提出的P1000陸地巡航者計畫，全長39公尺，高11公尺，總重1千噸，至少要20人操作。當然這並沒有完成。(圖/網路)

評論接著表示，許多納粹最雄心勃勃的技術項目，真正遺產不是成功，而是可恥的失敗。比如希特勒曾經對P. 1000 巨鼠巡航戰車(Landkreuzer P.1000 Ratte)有過狂熱夢想，然而它最終只是大而無當的廢物，也是當時德國技術工程界因為獨裁者的一廂情願，而浪費人力物力的明證。

雷威爾公司完全接受這些批評意見，他們在最新的聲明中表示：「我們的產品描述中沒有充分傳達正確歷史與價值觀，我們對此誠懇地表示歉意。」

(中時電子報)