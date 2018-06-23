男童捐近30公分長髮 女娃秒變小帥哥

2018年06月23日 20:53 中時 蔡依珍

綁著4根沖天炮、外表秀氣宛如可愛小女孩的4歲男童陳以叡，23日追隨哥哥的步伐，捐出近30公分的烏黑秀髮給癌友。（蔡依珍攝）

4歲男童陳以叡23日捐出近30公分的烏黑秀髮給癌友，剪髮後從俏麗小女孩秒變帥氣小男童。（蔡依珍攝）

桃園市兒童少年保護協會23日舉辦「義捐秀髮、美麗重生」活動助癌友，共有250人現場剪髮捐出。(蔡依珍攝)

桃園市兒童少年保護協會23日舉辦「義捐秀髮、美麗重生」活動助癌友，共有250人現場剪髮捐出。(蔡依珍攝)

30歲的Mirror則是認為而立之年要給自己留下紀念，還帶著18歲和23歲剪下的長髮響應，一口氣捐3束。(蔡依珍攝)

桃園市兒童少年保護協會23日舉辦「義捐秀髮、美麗重生」活動助癌友，共有250人現場剪髮捐出。(蔡依珍攝)

桃園市兒童少年保護協會23日舉辦「義捐秀髮、美麗重生」活動助癌友，不分男女老少紛紛響應，甚至有在馬來西亞的小留學生特別返台捐髮，其中4歲男孩陳以叡追隨哥哥去年捐髮的步伐，也在今年捐出長髮，讓陳爸爸笑言：「我明明是生2個兒子，怎麼好像在養2個女兒！」

綁著4根沖天炮、外表秀氣宛如可愛小女孩的陳以叡，捐出近30公分的烏黑秀髮給癌友，在設計師巧手下頓時變時尚小帥哥，看到自己嶄新面貌也不禁綻放笑靨。

陳以叡的媽媽廖欣怡說，在國外影集看到男孩也能捐長髮，就讓當時2歲的大兒子陳以勛留長髮，去年率先捐30公分長髮，小兒子陳以叡也學哥哥，從1歲起開始蓄髮，今響應捐出留了3年的長髮助癌友。

「幾乎沒有人認為他是男生，沙灘阿公甚至當眾脫他褲子想驗明正身！」廖欣怡坦言小兒子長相秀氣，更容易被當女生，但不曾遭異樣眼光，都以冷風吹乾避免傷髮質，直言蓄髮時常被「捐錢比捐髮實際」勸阻，她也一度擔心悉心呵護的秀髮被丟掉，很開心議員萬美玲發起的捐髮活動還號召善心人士捐製假髮錢每束6000元，不用擔心長髮被浪費。

30歲的Mirror則是認為而立之年要給自己留下紀念，不染燙、天天洗潤護，悉心呵護，捐出長達屁股的亮麗長髮，還帶著18歲和23歲剪下的長髮響應，一口氣捐3束。

桃園市兒童少年保護協會理事長萬美玲說，化療掉髮常讓身體受苦痛折磨的癌友，再一次因異樣眼光而心靈受挫，因此連年發起捐髮和募款，捐贈給林口長庚醫院癌症資源中心、讓癌友免費借用，目前已製作120頂假髮、嘉惠近400位癌友，響應捐髮者以10到12歲女童最多，今年年紀最小的是年僅3歲的雙胞胎姊妹，已募得33萬假髮製作費、加上去年結餘22萬，將能照福更多病患。

(中時 )