阿扁挺軍公教 林濁水：鼓動群眾向不肯特赦他的人嗆聲

前總統陳水扁。（本報系資料照片）

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中時電子報

軍公教年改7月1日上路，前總統陳水扁卻質疑蔡政府，官股銀行13%優存調降為6%，但軍公教的 18%為什麼是歸0？適用標準不一，難怪有人不服。前民進黨立委林濁水指出，國民黨人士因此對阿扁大大稱讚。其實扁如此做的重點是在鼓動群眾向不肯赦扁的人嗆聲。

阿扁說，1年前的5月19日，他曾在凱達格蘭基金會感恩餐會提到，「我要對軍公教的朋友講幾句良心話、感謝的話！軍公教是國家安定最大力量，也是國家安全、進步及希望的推手。軍公教是全民的共同資產，不是我們的敵人！如果我的8年有任何的成績，全體軍公教人員絕對是功勞者之一。對軍公教只有感激，千萬不可以將人家汙名化，和軍公教無情對立是不智的。」

林濁水在臉書點出，在軍改通過，反年改軍公教齊聲反彈的當下，陳水扁高嗆「公教只有感激，千萬不可以將人家汙名化，和軍公教無情對立是不智的。」國民黨人士跟著對阿扁大大稱讚。扁向對軍公教無情的人嗆聲？重點是在盡其可能鼓動群眾向「無情」地怎麼也不肯赦扁的人嗆聲。

有網友回應說： 「陳水扁有貪汙要先治罪啦！」、「斯德哥爾摩症。政治犯心理病，長期被關，政治犯認同獨裁者和共犯組織。陳水扁會感謝軍公教，很離譜，軍公教敵視陳水扁很久，抓關不特赦，所以說，陳水扁得了斯德哥爾摩症，政治犯認同軍公教。」，「保外就醫的任我行，邱太三的奪命琵琶鉤。」

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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