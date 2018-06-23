殷琦婚宴放閃：我貪圖他帥氣！爆乳白紗甜偎10億尪

2018年06月23日 20:00 中時電子報 吳玫穎

殷琦放閃，表示貪圖老公帥氣。(伊林娛樂提供)

第29屆金曲獎熱鬧登場同時，伊林名模殷琦與身價10億的老公、台中高明精機總經理張仕育，今(23日)也在台中林酒店甜蜜舉辦喜宴，小倆口為了讓到場賓客玩得盡興，特別在喜宴前先舉辦歡樂雞尾酒會，並設有Candy Bar；這場溫馨晚宴上，殷琦換穿2套禮服，她選定香檳蕾絲訂製婚紗的以色列品牌Liz Martinez，出場白紗及分別在敬酒時換穿。

殷琦受訪被問到老公張仕育哪點最吸引她，她說：「我貪圖他的帥氣，他人很孝順。」大放閃光。老公也大讚殷琦顧家，且對他的家人都非常好，還自爆求婚心路歷程，「兩人愛情長跑很久，中間只要抓到機會，就會試探性的跟殷琦求婚，一直到去九州七星號列車旅遊才成功。」

殷琦也透露，其實看到老公第一眼就會知道是不是他，「但是我很謹慎，一定要相處，觀察他很久。」至於被問到有沒有懷孕，她連續講了好幾次「絕對沒有」，強調沒懷孕，對於生子這檔事順其自然，老公在旁說：「多子多孫多福氣」，讓她笑出聲。

被問到今天的心情，小倆口都表示非常開心幸福，但殷琦說，「我覺得每一位新娘的心情應該都跟我現在一樣，很複雜，因為我很怕招待不周，所以有點焦慮。」被問到婚宴花費，殷琦說：「真愛無價。」

殷琦希望婚事不拘泥傳統，23日喜宴主要是男方宴請親友、師長溫馨餐聚，原定20桌，結果消息曝光，爆增為30桌。殷琦老公體貼愛妻，喜宴不收禮金，同時包下台中他的好朋友經營的日月千禧酒店數層樓房間，貼心安排女方親友住宿，答謝親友專程至台中的祝福與分享新婚的喜悅。

殷琦也在喜宴前幾天已訊息通知賓客，晚宴的賓客服裝避開黑、白、紅、藍色系；主要白色、藍色是當晚新娘禮服的色系，至於紅色為何不宜？殷琦笑稱，覺得喜宴上穿紅色很像丈母娘。

(中時電子報)