原住民族傳統婚嫁文化 435藝文特區展現

2018年06月23日 20:53 中時 葉書宏

新北市政府今（23日）上午9時30分，於板橋435藝文特區舉辦泰雅、太魯閣族聯合文化活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府今（23日）上午9時30分，於板橋435藝文特區舉辦泰雅、太魯閣族聯合文化活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府今（23日）上午9時30分，於板橋435藝文特區舉辦泰雅、太魯閣族聯合文化活動。（葉書宏翻攝）

新北市政府今（23日）上午9時30分，於板橋435藝文特區舉辦泰雅、太魯閣族聯合文化活動。（葉書宏翻攝）

為讓市民們朋友認識台灣各族群傳統文化之美，新北市政府今（23日）上午9時30分，於板橋435藝文特區舉辦泰雅、太魯閣族聯合文化活動，透過婚嫁儀式的進行，讓市民朋友們能認識不同原住民族群對生命禮俗的重視，也能學習及欣賞原住民族傳統文化內涵。

太魯閣族原被歸屬於泰雅族，然二個族群在文化上各有不同，2004年1月14日太魯閣族正名，並經核定為原住民族第12族。在泰雅族傳統婚禮儀式，男女方必須完成「文面儀式」才能論及婚嫁，而泰雅族勇士會透過口簧琴來傳達對女方的情意，在結婚時，男方會以「多幹（tokang）」背新娘，考驗著男方的耐力。

而太魯閣族傳統婚禮儀式，在訂婚時，男女雙方進行水誓（tmlung qsiya msdhug），其象徵雙方愛情像水一樣清澈無瑕疵，結婚當天，會進行「妻舅之禮(rnisuh dgiyaq)」，這是男女雙方建立親屬關係的重要儀式之一。

本次活動是由新北市泰雅族及太魯閣族群領袖帶領族人共同籌劃，族人對於能在離開部落後，有機會在都市地區透過活動，讓傳統文化能延續及推廣，雖然辛苦，但都一至認為很值得，也很有意義。活動現場除有泰雅、太魯閣族傳統婚禮儀式展演外，也規劃一連串的樂舞及族語歌謠展演，展現族群舞蹈與音樂之美，而會場周邊將設置婚禮文物展示區及服飾體驗區，讓市民朋友穿著泰雅族與太魯閣族婚禮服飾，為自己留下美麗的婚紗照。

此外，現場結合原住民手工藝及美食等產業，讓市民朋友從視覺、聽覺、觸覺及味覺了解泰雅族、太魯閣族人文風情。

新北市政府原民局長楊馨怡表示，為使各族群文化均能平等發展，自105年開始，新北市政府開始推動「各原住民族群文化活動」，今年已邁入第三年，而今年度更以「原住民傳統婚禮」為主題，推動與傳承原住民族生命禮俗之文化，讓本市族人與市民撇除根深蒂固的婚宴形式，學習各族群傳統婚禮的異同，達到教育與傳承文化之功能。

(中時 )