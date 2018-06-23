美最高法院裁定 調閱手機定位數據須搜索狀

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美國最高法院22日裁定，檢調等執法單位調查案件時，若想向電信業者調閱通聯記錄，掌握或追蹤用戶幾日來或幾周來的行蹤，須先向法院申請搜索狀。最高法院這個最新判決被視為是步入數位時代，進一步保障消費者權益與隱私的重要里程碑。

最高法院9名法官以5比4通過裁決，規定日後執法部門進行一般刑事調查時，須出示充分合理證據向法院取得搜索狀後，才可向民營的電信業者調閱民眾的手機定位紀錄。主張限縮執法部門權限的首席大法官羅伯茲（John Roberts）寫道，長久以來，手機定位功能引發的隱私疑慮，一直高於全球衛星定位系統（GPS）引發的疑慮。他說，民眾常會離開自己的車輛，車用GPS就無法繼續追蹤記錄，手機卻是隨時隨地不離身跟著主人到許多涉及私人隱私的地點，例如民宅、診所、政黨辦公室以及其他可能透露個人動態的場所。從中可以揭露用戶的家庭狀況、政治傾向、宗教信仰及性取向，這些紀錄都牽涉到隱私。

所以不能任由政府無限制地透過電信商取得手機用戶的定位數據。但他指出，裁決僅規範取得定位數據，其他資料如銀行記錄不在此限。此外，在緊急情況下，例如發生炸彈攻擊或民眾生命受威脅時，執法人員即使沒申請搜索狀，也可取得手機定位記錄。

(中時 )

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