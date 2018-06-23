強力反毒 廣東陸豐一日槍斃10毒販

2018年06月23日 20:22 中時電子報 盧伯華

在「6.26」國際禁毒日來臨之際，廣東陸豐拉開禁毒司法宣判並執行活動，於23日由當地法院對10宗涉毒品犯罪案件集中公開宣判，被告范水賢等10人因製造、販賣、運輸毒品等罪判處死刑，宣判大會結束後10名罪犯立即押赴刑場執行槍決。

據陸媒報導，陸豐人民法院經審理查明，10名被告人均涉毒數量巨大，社會危害性嚴重。其中，被告人范水賢2012年9月至10月間，購買製毒原料麻黃草75噸用於提煉毒品，並非法擁有多把長短槍枝及彈藥，連同其他多名因製毒、販毒、運毒、非法持有槍枝彈藥的罪犯共10人，全數判處死刑。

本次宣判大會有10名製毒販毒案被告被判處死刑，大會結束後10名死刑犯立即押赴刑場執行槍決。（圖／看看新聞）

《看看新聞》報導指出，廣日陸豐當地有「生意做不做，關鍵看博社。」的順口溜，顯示博社村在製毒、販毒有極高的「江湖地位」。陸豐市副市長、公安局局長林奕志指出，2013年以前，大陸1/3的冰毒產量來自陸豐地區，而博社村的冰毒產量高居陸豐榜首。29日，廣東警方於2013年12月底出動3千餘名警力，動用直升機和邊防快艇，將博社村團團包圍，一舉摧毀18個特大製毒販毒犯罪集團，共逮捕犯罪嫌疑人182名，搗毀製毒工場77個和炸藥製造窩點1個，繳獲冰毒2925公斤、K粉260公斤。

汕尾、陸豐兩級市委市政府此後持續4年多的嚴打整治，如今陸豐毒品犯罪形勢好轉，2017年3月以後再沒有出現製毒窩點，外地案件也沒有反映有指向陸豐的製毒工場。被稱為毒品「堡壘村」的博社，亦未再出現製毒現象。

(中時電子報)