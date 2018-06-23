宗博館「生命和平多元空間」開幕印度攝影展同步登場

位於新北市永和區的世界宗教博物館，增設一個「生命和平多元空間」，今（23日）舉行開幕活動，並與印度台北協會合作「慈悲之路：佛教聖地和藝術遺產—本諾伊‧貝爾攝影展」，精選 31 幅攝影作品，完整呈現最早的佛教遺址和藝術遺產，猶如經歷印度古代文化洗禮，藉由佛教聖地喚起對宗教藝術遺產的重視。
「生命和平多元空間」規劃了展藝廳、宗鳴薈、放空室、概念店、找到了食堂等多元空間，舉凡信仰、生活、藝術、美學、課程、論壇、朝聖及有機蔬食等，都可以在這裡進行交流與學習。23日開幕當天，特別邀請靈鷲山寶髻法師帶大家到「放空室」體驗心寧靜一分鐘，它是一個都市禪修空間，讓大家卸下疲憊與忙碌，從「無」找到心的力量。現場參與體驗的貴賓都感到新鮮有趣，紛紛表示達到身心放鬆的效果。
體驗完「放空室」的放空紓壓之後，開幕慶祝活動隨之登場，由來自日本的Erina Kasai帶來精彩的印度婆羅多古典舞蹈，表演描述的是信眾將愛奉獻給神，請求神為信眾帶來平安和快樂的祝福，同時也為宗教博物館「生命和平多元空間」開幕與「慈悲之路：佛教聖地和藝術遺產攝影展」獻上最大祝福。
世界宗教博物館發展基金會執行長了意法師致詞表示：「宗教博物館一直以來提供多元的聖者藝術以及文化的傳承，今天是『生命和平多元空間』的開幕，還有美麗的視覺攝影展，在這個生命多元空間裡，讓我們尋找彼此、遇見彼此。生命的美麗如果有一點哀戚，那就是無常，而信仰的力量就是最大的撫慰，他鼓勵大眾多多利用這個空間，找到心靈的寧靜，讓生命得到滋養。」
印度台北協會副會長賈旭明說，「宗教博物館是一個不斷傳遞和平與和諧訊息的博物館，這與印度文化都是息息相關的，今天的「祈願平安」印度舞表演也是詮釋和平與和諧，還有這次與宗教博物館合作首展的「慈悲之路：佛教聖地和藝術遺產」印度攝影展，也是在傳遞佛陀的和平與和諧精神。」
「生命和平多元空間」與「慈悲之路：佛教聖地和藝術遺產—本諾伊‧貝爾攝影展」開幕儀式圓滿後，執行長了意法師與印度台北協會賈旭明副會長、助理會長軒轅揚勳、印度舞者ErinaKasai、若持敏弘、西瓦印度舞團等貴賓上台一起合影，留下了歷史性珍貴的畫面。
(中時 )