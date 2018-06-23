宗博館「生命和平多元空間」開幕印度攝影展同步登場

世界宗教博物館「生命和平多元空間」23日開幕，日本舞者 Erina Kasa帶來精彩的印度舞「祈願平安」表演。(世界宗教博物館提供)

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宗教博物館的「生命和平多元空間」設有「放空室」，可以體驗心寧靜一分禪，是難得的都市禪修空間。(世界宗教博物館提供)
印度台北協會副會長賈旭明帶領民眾導賞「慈悲之路：佛教聖地和藝術遺產—本諾伊‧貝爾攝影展」。(世界宗教博物館提供)
世界宗教博物館發展基金會執行長了意法師感謝大家對宗教博物館的支持，希望大家可以在新的多元空間裡找到彼此。(世界宗教博物館提供)
世界宗教博物館「生命和平多元空間」開幕，執行長了意法師(右二)與貴賓合影。(世界宗教博物館提供)

位於新北市永和區的世界宗教博物館，增設一個「生命和平多元空間」，今（23日）舉行開幕活動，並與印度台北協會合作「慈悲之路：佛教聖地和藝術遺產—本諾伊‧貝爾攝影展」，精選 31 幅攝影作品，完整呈現最早的佛教遺址和藝術遺產，猶如經歷印度古代文化洗禮，藉由佛教聖地喚起對宗教藝術遺產的重視。

「生命和平多元空間」規劃了展藝廳、宗鳴薈、放空室、概念店、找到了食堂等多元空間，舉凡信仰、生活、藝術、美學、課程、論壇、朝聖及有機蔬食等，都可以在這裡進行交流與學習。23日開幕當天，特別邀請靈鷲山寶髻法師帶大家到「放空室」體驗心寧靜一分鐘，它是一個都市禪修空間，讓大家卸下疲憊與忙碌，從「無」找到心的力量。現場參與體驗的貴賓都感到新鮮有趣，紛紛表示達到身心放鬆的效果。

體驗完「放空室」的放空紓壓之後，開幕慶祝活動隨之登場，由來自日本的Erina Kasai帶來精彩的印度婆羅多古典舞蹈，表演描述的是信眾將愛奉獻給神，請求神為信眾帶來平安和快樂的祝福，同時也為宗教博物館「生命和平多元空間」開幕與「慈悲之路：佛教聖地和藝術遺產攝影展」獻上最大祝福。

世界宗教博物館發展基金會執行長了意法師致詞表示：「宗教博物館一直以來提供多元的聖者藝術以及文化的傳承，今天是『生命和平多元空間』的開幕，還有美麗的視覺攝影展，在這個生命多元空間裡，讓我們尋找彼此、遇見彼此。生命的美麗如果有一點哀戚，那就是無常，而信仰的力量就是最大的撫慰，他鼓勵大眾多多利用這個空間，找到心靈的寧靜，讓生命得到滋養。」

印度台北協會副會長賈旭明說，「宗教博物館是一個不斷傳遞和平與和諧訊息的博物館，這與印度文化都是息息相關的，今天的「祈願平安」印度舞表演也是詮釋和平與和諧，還有這次與宗教博物館合作首展的「慈悲之路：佛教聖地和藝術遺產」印度攝影展，也是在傳遞佛陀的和平與和諧精神。」

「生命和平多元空間」與「慈悲之路：佛教聖地和藝術遺產—本諾伊‧貝爾攝影展」開幕儀式圓滿後，執行長了意法師與印度台北協會賈旭明副會長、助理會長軒轅揚勳、印度舞者ErinaKasai、若持敏弘、西瓦印度舞團等貴賓上台一起合影，留下了歷史性珍貴的畫面。

(中時 )

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