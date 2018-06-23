李登輝：陸霸權毫不掩飾 是目前亞洲最不安定因素

2018年06月23日 20:50 中時 曾薏蘋

前總統李登輝今在日台和平基金會暨李友會晚宴致詞時提到台海安全表示，中國大陸在和平安定的環境中崛起，非但無法對區域的安定與和平做出貢獻，一貫的霸權心態也已經毫不避諱展露無疑，也可以說是目前整個亞洲最不安定的因素。

李登輝認為，對於日本與台灣，最重要的地緣戰略面臨的挑戰是，以便準確應對中國的崛起，日本與台灣需要互相溝通地統一的對中國戰略。更具體地來說，就是日本與台灣怎麼合作對抗中國在東海與南海的非法活動，怎麼與中國確立務實地經濟關係，怎麼推動台日間的軍事交流。多年來，日本與台灣，在經濟、科技與文化，都有大量具有建設性的合作交流。

前總統李登輝正在訪問日本沖繩，參加沖繩戰時台灣人戰亡者慰靈碑的揭碑儀式。李這次是接受那霸市日本台灣和平基金會邀請，在6月22日至25日訪問沖繩，23日晚間參加日本台灣和平基金會和日本李友會合辦的晚宴。

李登輝致詞時指出，一個多禮拜以前，美國總統川普與北韓領導人金正恩為朝鮮半島無核化的會面，讓世人矚目。但朝鮮半島的局勢與亞洲的和平，如果沒有日本的參與，是很難成就的。2017年2月，川普就任美國總統沒多久，日本首相安倍晉三，就到訪美國，並早早提醒川普，「亞太地區和平繁榮」的重要性。

他說，朝鮮半島和平露出曙光但亞洲地區和平安定的問題是否解決了呢?現在整個東亞經濟體的GDP已經名列世界前茅，亞太地區可以說是一個充滿經濟活力的地方，對全球的影響力也越來越重要。這樣一個充滿活力的地方，許多新興經濟體相繼崛起，這些國家能夠發展起來，有賴於和平安定的區域與國際環境。

他強調，30年來中國一直沒有放棄霸權思維，不但連續20年軍事預算成長都超過2位數，近10年來更積極充實遠洋海軍力量，試圖透過軍事影響力，由一個大陸國家逐步擴張成為太平洋到東南亞延至印度洋的海權國家。

他認為，不論是東海的紛爭，中日間在釣魚台海域、宮古島附近的軍事對峙；南海問題，不止造成周邊國家的緊張，潛在軍事衝突隨時可能爆發；至於台海的安全，更常在中國的軍事恫嚇之下，受到相當程度的威脅。

李登輝強調，維持和平安定繁榮，從來都不是一件容易的事情。日本與台灣都是愛好和平的國家，台灣的國民也都有在面對飛彈威脅的日子下，勇敢積極某求幸福生活的經驗。今後日本與台灣,也包含美國應該積極共同合作負責亞洲的和平與穩定。

他表示，為了對抗中國的霸權崛起，而促進中國的和平發展，最重要是日本與台灣合作加深友誼關係，不僅日本而且台灣都需要為亞洲的和平與穩定作出積極貢獻。

(中時 )